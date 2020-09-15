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haberi: ve çifti tek celsede ! Mustafa Can Keser eşi Damla Ersubaşı'na şiddet uyguladığını kabul etmişti...

hesabından boşanma kararı aldıklarını duyuran Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteri ile ünlenen oyuncu , geçtiğimiz günlerde eşi ’e boşanma davası açmıştı. Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi 'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti. Gelen haberine göre aldıkları boşanma kararı ardından Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser çifti, bugün ’ndeki Aile Mahkemesi’nde görülen davayla . İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 15.9.2020 15:27 Son Güncelleme: 15.9.2020 15:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser çifti tek celsede boşandı! Mustafa Can Keser eşi Damla Ersubaşı'na şiddet uyguladığını kabul etmişti...

Sosyal medya hesabından boşanma kararı aldıklarını duyuran Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açmıştı. Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.

ŞİDDETE KARŞI KORUMA KARARI
Bunun ardından yeni hamle yapan Ersubaşı, eşi hakkında 2 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Çiftin boşanma davası bugün Aile mahkemesinde görüldü.

BOŞANDILAR
Evliliklerini sonlandırma kararı alan 2 kız çocuğuna sahip olan çift, bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

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Son dakika haberi: Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser çifti tek celsede boşandı! Mustafa Can Keser eşi Damla Ersubaşı'na şiddet uyguladığını kabul etmişti...
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