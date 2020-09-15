Son dakika haberi: Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser çifti tek celsede boşandı! Mustafa Can Keser eşi Damla Ersubaşı'na şiddet uyguladığını kabul etmişti...

Sosyal medya hesabından boşanma kararı aldıklarını duyuran Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açmıştı. Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.

ŞİDDETE KARŞI KORUMA KARARI

Bunun ardından yeni hamle yapan Ersubaşı, eşi hakkında 2 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Çiftin boşanma davası bugün Aile mahkemesinde görüldü.

BOŞANDILAR

Evliliklerini sonlandırma kararı alan 2 kız çocuğuna sahip olan çift, bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.