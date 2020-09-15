Son dakika: Reynmen koronaya yakalandı! Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. "Reynmen koronaya yakalandı" kısa sürede sosyal medyada da yayılmaya başladı.
Giriş Tarihi: 15.9.2020 20:21Son Güncelleme: 15.9.2020 20:22ABONE OL
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Reynmen sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye bildiriminde: "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim." dedi.
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Son dakika: Reynmen koronaya yakalandı! Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu