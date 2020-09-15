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Son dakika: koronaya yakalandı! Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Son dakika haberi... fenomeni gerçek ismi Yusuf Aktaş olan , koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. "Reynmen koronaya yakalandı" kısa sürede sosyal medyada da yayılmaya başladı.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 20:21 Son Güncelleme: 15.9.2020 20:22 ABONE OL
Son dakika: Reynmen koronaya yakalandı! Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Reynmen sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye bildiriminde: "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim." dedi.

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Son dakika: Reynmen koronaya yakalandı! Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
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