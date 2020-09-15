Transhümanizim akımı Deniz Akkaya'nın başına bela oldu! Deniz Akkaya’ya soruşturma

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Ne Var Ne Yok isimli programının konularından birisi geçtiğimiz günlerde insanların robotlara dönüştürülmesini öven Transhümanizm adlı akımdı. Programın sunucusu Türker Akıncı ve konukları araştırmacı yazarlar Erkan Trükten, Haluk Özdil; insanlığın fiziksel ve bilişsel özellikleri ile oynanmasını öngören bu akımın reklamını yapan Deniz Akkaya'nın paylaşımları da konuşuldu.

SOSYAL MEDYADAN ALENEN HAKARET

Akkaya, bu akımı eleştirenler için 'Gericilikte ısrar edenlere inat, geleceği bize getirmekte yaşasın transhümanizm diyelim mi?' şeklinde Instagram hesabından paylaşım yaparak akımı kabul etmeyenlere 'gerici' ithamında bulundu. Eski manken programın sunucusu ve konukları için yine sosyal medya hesabından iddiaya göre '4 gerizeka çıkmış konuşuyor' şeklinde sözler sarf etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Deniz Akkaya'nın bu sözleri sonrası program sunucusu ve konuklar savcılığa başvurdu. Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelik hakaret suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Savcılık tarafından Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.