Bodrum’da gövde gösterisi

Bodrum, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Katar Emir'i Al Sani'nin kardeşi Al Thani'nin 300 milyon dolarlık mega yatının ardından Rus milyarder Roman Abramoviç'in 136 metre uzunluğundaki 1 milyar dolar değeri olan ultra lüks yatı da Türkbükü'ne demirlemişti.
Katar Emir'i Al Sani'nin kardeşi Al Thani'nin 300 milyon dolarlık mega yatının ardından Rus milyarder Roman Abramoviç'in 136 metre uzunluğundaki 1 milyar dolar değeri olan ultra lüks yatı da Türkbükü'ne demirlemişti.
Dün de Rus siyasetçi Viktor Medvedchuk'un 92 metre uzunluğundaki, 200 milyon dolar değerindeki Royal Romance adlı mega yatı Yalıkavak açıklarına demir attı.