Bodrum’da gövde gösterisi

Bodrum, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Katar Emir'i Al Sani'nin kardeşi Al Thani'nin 300 milyon dolarlık mega yatının ardından Rus milyarder Roman Abramoviç'in 136 metre uzunluğundaki 1 milyar dolar değeri olan ultra lüks yatı da Türkbükü'ne demirlemişti.