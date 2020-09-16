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’da gövde gösterisi

, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Katar Emir’i Al Sani’nin kardeşi Al Thani’nin 300 milyon dolarlık mega yatının ardından Rus milyarder Roman Abramoviç’in 136 metre uzunluğundaki 1 milyar dolar değeri olan ultra lüks yatı da Türkbükü’ne demirlemişti.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 16.9.2020 02:39 ABONE OL
Bodrum’da gövde gösterisi

, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Katar Emir'i Al Sani'nin kardeşi Al Thani'nin 300 milyon dolarlık mega yatının ardından Rus milyarder Roman Abramoviç'in 136 metre uzunluğundaki 1 milyar dolar değeri olan ultra lüks yatı da Türkbükü'ne demirlemişti.

Bodrum’da gövde gösterisi

, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Bodrum’da gövde gösterisi

Katar Emir'i Al Sani'nin kardeşi Al Thani'nin 300 milyon dolarlık mega yatının ardından Rus milyarder Roman Abramoviç'in 136 metre uzunluğundaki 1 milyar dolar değeri olan ultra lüks yatı da Türkbükü'ne demirlemişti.

Bodrum’da gövde gösterisi

Dün de Rus siyasetçi Viktor Medvedchuk'un 92 metre uzunluğundaki, 200 milyon dolar değerindeki Royal Romance adlı mega yatı Yalıkavak açıklarına demir attı.

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Bodrum’da gövde gösterisi
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