Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mide rahatsızlığı nedeniyle öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan Diva'ya yapılan ilk tetkiklerin ardından özel bir odaya alındı. Hayranlarını korkutan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bülent Ersoy Çeşme'de rahatsızlanmasının ardından İzmir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Mide rahatsızlığı nedeniyle öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan Diva'ya yapılan ilk tetkiklerin ardından Bülent Ersoy özel bir odaya alındı.
Mide ülserinin kanama yapması sonrası durumunun iyi olduğu belirlenirken, yarın yapılacak tetkikler sonrası ameliyat olup, olmayacağı netlik kazanacak. Bülent Ersoy ekibine ulaşarak haberin doğruluğunu teyit etti.
Bülent Ersoy, ardından sosyal medya hesabından 'Muhterem Takipçilerim ve Kamuoyunun Dikkatine! Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun , sağlığım,sıhhatim yerinde.
Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim.
Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize.
Sevgi ve Saygılarımla' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: (Uçankuş)