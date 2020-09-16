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hastanaye kaldırıldı!

Türk Sanat Müziği'nin Divası İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mide rahatsızlığı nedeniyle öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan Diva'ya yapılan ilk tetkiklerin ardından özel bir odaya alındı. Hayranlarını korkutan Bülent Ersoy hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 23:11 Son Güncelleme: 16.9.2020 23:26 ABONE OL
Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!

Türk Sanat Müziği'nin Divası İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mide rahatsızlığı nedeniyle öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan Diva'ya yapılan ilk tetkiklerin ardından özel bir odaya alındı. Hayranlarını korkutan Bülent Ersoy hesabından açıklama yaptı.

Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!

Çeşme'de rahatsızlanmasının ardından İzmir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Mide rahatsızlığı nedeniyle öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan Diva'ya yapılan ilk tetkiklerin ardından Bülent Ersoy özel bir odaya alındı.

Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!

Mide ülserinin kanama yapması sonrası durumunun iyi olduğu belirlenirken, yarın yapılacak tetkikler sonrası ameliyat olup, olmayacağı netlik kazanacak. ekibine ulaşarak haberin doğruluğunu teyit etti.

Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!

, ardından hesabından 'Muhterem Takipçilerim ve Kamuoyunun Dikkatine! Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun , sağlığım,sıhhatim yerinde.

Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!

Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim.

Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize.

Sevgi ve Saygılarımla' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: (Uçankuş)

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Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!
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