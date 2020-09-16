Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mide rahatsızlığı nedeniyle öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan Diva'ya yapılan ilk tetkiklerin ardından özel bir odaya alındı. Hayranlarını korkutan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı.