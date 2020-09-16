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'nin yaşlı adamı darp ettiği olayda gelişmesi! 'nin 67 yaşındaki adamı feci şekilde dövdüğü skandal görüntüler ortaya çıktı!

Şarkıcı 'in İstanbul Tuzla'da mahalle sakinleri ile tartıştığı ve bir kişiyi darp ettiği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Halil Sezai'nin darp ettiği kişinin 67 yaşındaki bir adam olduğu ortaya çıktı. Halil Sezai'nin darp olayında skandal görüntüler ise olarak düştü. Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü 67 yaşında olan adlı yaşlı adam "“Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’ diye daha çok dövdü.” dedi. İşte Halil Sezai'nin yaşlı adamı feci şekilde dövdüğü anlara ait skandal görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 12:13 Son Güncelleme: 16.9.2020 12:27 ABONE OL
Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği olayda son dakika gelişmesi! Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki adamı feci şekilde dövdüğü skandal görüntüler ortaya çıktı!

Halil Sezai, 67 yaşında olan Hüseyin Meriç isimli bir kişiyi öldüresiye dövdü! Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. Habertürk'ün haberine göre Tuzla'da film çekimi yapan Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir vatandaşla tartışma yaşadı. Edinilen bilgilere göre bu kişi, şarkıcı ve ekibinin çekim yapmasına izin vermeyeceğini söyledi.

DARP İDDİASIYLA GÖZALTI

Bunun üzerine başlayan tartışma büyüyünce Halil Sezai darp iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşlı adamı darp eden şarkıcının, götürüldüğü karakolda nezarette tutulduğu öğrenildi. Mağdur adam, "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.

İşte Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği skandal görüntüler...

Son dakika haberi: Ünlü Şarkıcı Halil Sezai'in 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüğü şok görüntüler ortaya çıktı | Video

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Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği olayda son dakika gelişmesi! Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki adamı feci şekilde dövdüğü skandal görüntüler ortaya çıktı!
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