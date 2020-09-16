Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor

MİMARİ İZİN YOK



ERBERK, bu kez de okulu açılmadan önce hazırlattığı teknik raporla ilgili savcılığa şikayet edildi. Yapılan denetim sonrası, binanın halen kaçak olduğu, onaylı projede yapı kullanma ve mimari izni olmadığı, özel firmanın raporunun sahte gerekçelerle hazırlatıldığı ortaya çıktı. Savcılık, mimarlık firması ile Erberk hakkında resmi belgede sahtecilik suçuyla dava açtı.