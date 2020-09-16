Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor

Neşe Erberk'in Beşiktaş'ta konut alanında bulunan anaokulunu açmak için sahte teknik rapor hazırlattığı ortaya çıktı. Erberk, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
İMARA AYKIRI ŞİKAYETİ
NEŞE Erberk, 2013'te Beşiktaş Akatlar'da kiraladığı binayı, içine ve dışına işlemler yaptırıp anaokulu olarak açtı. Ancak bir süre sonra konut alanı görülen yeri imara aykırı şekilde okula dönüştürdüğü için mahkemeye verildi. Dava sürerken imar barışı çıktı. Eski manken de okulun kamu alanına taşan bölümleri yıktırıp gerekli belgeyi de alınca dava düştü.
MİMARİ İZİN YOK
ERBERK, bu kez de okulu açılmadan önce hazırlattığı teknik raporla ilgili savcılığa şikayet edildi. Yapılan denetim sonrası, binanın halen kaçak olduğu, onaylı projede yapı kullanma ve mimari izni olmadığı, özel firmanın raporunun sahte gerekçelerle hazırlatıldığı ortaya çıktı. Savcılık, mimarlık firması ile Erberk hakkında resmi belgede sahtecilik suçuyla dava açtı.