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’in 5 yıl hapsi isteniyor

’in Beşiktaş’ta konut alanında bulunan anaokulunu açmak için sahte teknik rapor hazırlattığı ortaya çıktı. Erberk, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

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Giriş Tarihi: 16.9.2020 02:39 ABONE OL
Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor

'in Beşiktaş'ta konut alanında bulunan anaokulunu açmak için sahte teknik rapor hazırlattığı ortaya çıktı. Erberk, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor

İMARA AYKIRI ŞİKAYETİ

, 2013'te Beşiktaş Akatlar'da kiraladığı binayı, içine ve dışına işlemler yaptırıp anaokulu olarak açtı. Ancak bir süre sonra konut alanı görülen yeri imara aykırı şekilde okula dönüştürdüğü için mahkemeye verildi. Dava sürerken imar barışı çıktı. Eski manken de okulun kamu alanına taşan bölümleri yıktırıp gerekli belgeyi de alınca dava düştü.

Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor

MİMARİ İZİN YOK

ERBERK, bu kez de okulu açılmadan önce hazırlattığı teknik raporla ilgili savcılığa şikayet edildi. Yapılan denetim sonrası, binanın halen kaçak olduğu, onaylı projede yapı kullanma ve mimari izni olmadığı, özel firmanın raporunun sahte gerekçelerle hazırlatıldığı ortaya çıktı. Savcılık, mimarlık firması ile Erberk hakkında resmi belgede sahtecilik suçuyla dava açtı.

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Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor
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