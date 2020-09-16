Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Şevval Şahin corona sözleriyle yine gündemde! Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

Koronavirüs salgını sürecinde toplu alanların tehlikeli olduğu uyarılarını hiçe sayarak parti düzenleyen ve ardından düzenlediği partiye katılan kişilerde corona tespit edilmesi ile Şevval Şahin yaptığı açıklamada "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı." İfadelerini kullanmış ve özellikle sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. Peki, Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Şevval Şahin kimdir? Eski Türkiye Güzeli Şevval Şahin kaç yaşında?

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

2018 birincisi Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim görüyor. Estetikli olması nedeniyle birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşıyor.

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir?

Asıl işi yazılım mühendisliği olan Yiğit Marcus Aral, ABD'de yaşamını sürdürüyor. Eğitimini ''University Of Miami''de tamamlayan Yiğit Marcus Aral, 2018 sezonunda Survivor'a katılmıştı.

Dünyaca ünlü model Lima, Survivor öncesi bir pozunu sosyal medyada, "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla paylaşarak Marcus'a destek olmuştu.

Şevval Şahin'in süper minisiyle sokakta çılgınca dans ettiği görüntüler sosyal medyada olay oldu!