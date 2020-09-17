Haberler Günaydın Haberleri Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da nefes kesen açılış

dizisi 'da kesen açılış

’nin fenomen dizisi , ekrana hızlı bir dönüş yapıyor. Yeni sezon ilk bölümü bu akşam yayınlanacak dizide ‘Züleyha, Müjgan’ın kendisi için kurduğu ölüm tuzağına düşecek mi?’ sorusu yanıt bulacak

Giriş Tarihi: 17.9.2020 02:02 ABONE OL
Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Nefes kesen açılış

'nin fenomen dizisi , ekrana hızlı bir dönüş yapıyor. Yeni sezon ilk bölümü bu akşam yayınlanacak dizide 'Züleyha, Müjgan'ın kendisi için kurduğu ölüm tuzağına düşecek mi?' sorusu yanıt bulacak

Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Nefes kesen açılış

KADINLAR SAVAŞIN EŞİĞİNDE

Nefesler tutuldu, dizisi 'da yeni sezon bu akşam başlıyor. Soluksuz bir bölümle ekrana gelecek olan dizide; Çukurova'nın en güçlü kadını Hünkar'ın (Vahide Perçin) karşısına Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) çıkıyor, bu karşılaşma iki kadını büyük bir savaşın eşiğine getiriyor.

Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Nefes kesen açılış

ORTALIK KARIŞIYOR

Demir (Murat Ünalmış), Züleyha'yı (Hilal Altınbilek) cezalandırmaya devam ediyor. Züleyha, Müjgan'ın (Melike İpek Yalova) silahı ve kurduğu ölüm tuzağıyla karşı karşıya geliyor.

Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Nefes kesen açılış

Bu bölümde 'Müjgan, Yılmaz'la (Uğur Güneş) arasındaki en büyük engeli kaldırmak için katil olacak mı?' sorusu cevap buluyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da nefes kesen açılış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA