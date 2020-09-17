Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da nefes kesen açılış

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, ekrana hızlı bir dönüş yapıyor. Yeni sezon ilk bölümü bu akşam yayınlanacak dizide 'Züleyha, Müjgan'ın kendisi için kurduğu ölüm tuzağına düşecek mi?' sorusu yanıt bulacak
KADINLAR SAVAŞIN EŞİĞİNDE
Nefesler tutuldu, atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yeni sezon bu akşam başlıyor. Soluksuz bir bölümle ekrana gelecek olan dizide; Çukurova'nın en güçlü kadını Hünkar'ın (Vahide Perçin) karşısına Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) çıkıyor, bu karşılaşma iki kadını büyük bir savaşın eşiğine getiriyor.
ORTALIK KARIŞIYOR
Demir (Murat Ünalmış), Züleyha'yı (Hilal Altınbilek) cezalandırmaya devam ediyor. Züleyha, Müjgan'ın (Melike İpek Yalova) silahı ve kurduğu ölüm tuzağıyla karşı karşıya geliyor.
Bu bölümde 'Müjgan, Yılmaz'la (Uğur Güneş) arasındaki en büyük engeli kaldırmak için katil olacak mı?' sorusu cevap buluyor.