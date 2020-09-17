Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da nefes kesen açılış

KADINLAR SAVAŞIN EŞİĞİNDE



Nefesler tutuldu, atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yeni sezon bu akşam başlıyor. Soluksuz bir bölümle ekrana gelecek olan dizide; Çukurova'nın en güçlü kadını Hünkar'ın (Vahide Perçin) karşısına Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) çıkıyor, bu karşılaşma iki kadını büyük bir savaşın eşiğine getiriyor.