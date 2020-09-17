Haberler Günaydın Haberleri Bu kez sevgilisi saçmaladı

Bu kez sevgilisi saçmaladı

Evinde verdiği parti sonrası 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan 2018 Türkiye Güzeli 'in ardından sevgilisi Yiğit Marcus Aral da olay yaratacak bir açıklamaya imza attı.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 17.9.2020 02:02 Son Güncelleme: 17.9.2020 03:20 ABONE OL
Bu kez sevgilisi saçmaladı

Evinde verdiği parti sonrası 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan 2018 Türkiye Güzeli 'in ardından sevgilisi Yiğit Marcus Aral da olay yaratacak bir açıklamaya imza attı.

Bu kez sevgilisi saçmaladı

YİĞİT MARCUS ARAL: 'KORONAVİRÜS BİR NEZLE SONUÇTA. 65 YAŞ ÜSTÜNÜ ETKİLİYOR, GENÇLERİ ETKİLEMİYOR

'"Salgın, 65 yaş üstünü etkiliyor. Genç insanları etkilemiyor. Koronavirüs de nezle sonuçta."

Bu kez sevgilisi saçmaladı

BURCU'YA KATILIYORUM'

ŞAHİN ile Aral'ın açıklamalarına tepkiler büyüyor. Burcu Kıratlı'nın "Böyle cahiller göz önünden çekilsin" yorumunun ardından Demet Akalın da konuştu: "Amerika'dan gelen hanımefendi 'Abartmayın 10 kişi sadece pozitif' demiş. Ben de Burcu Kıratlı'nın dediklerine katılıyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kez sevgilisi saçmaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA