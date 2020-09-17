Bu kez sevgilisi saçmaladı

BURCU'YA KATILIYORUM'



ŞAHİN ile Aral'ın açıklamalarına tepkiler büyüyor. Burcu Kıratlı'nın "Böyle cahiller göz önünden çekilsin" yorumunun ardından Demet Akalın da konuştu: "Amerika'dan gelen hanımefendi 'Abartmayın 10 kişi sadece pozitif' demiş. Ben de Burcu Kıratlı'nın dediklerine katılıyorum."