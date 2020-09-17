Bu kez sevgilisi saçmaladı

Evinde verdiği parti sonrası 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in ardından sevgilisi Yiğit Marcus Aral da olay yaratacak bir açıklamaya imza attı.
YİĞİT MARCUS ARAL: 'KORONAVİRÜS BİR NEZLE SONUÇTA. 65 YAŞ ÜSTÜNÜ ETKİLİYOR, GENÇLERİ ETKİLEMİYOR
'"Salgın, 65 yaş üstünü etkiliyor. Genç insanları etkilemiyor. Koronavirüs de nezle sonuçta."
BURCU'YA KATILIYORUM'
ŞAHİN ile Aral'ın açıklamalarına tepkiler büyüyor. Burcu Kıratlı'nın "Böyle cahiller göz önünden çekilsin" yorumunun ardından Demet Akalın da konuştu: "Amerika'dan gelen hanımefendi 'Abartmayın 10 kişi sadece pozitif' demiş. Ben de Burcu Kıratlı'nın dediklerine katılıyorum."