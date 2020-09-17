Halil Sezai’nin saldırdığı 67 yaşındaki Hüseyin Meriç konuştu "Dövdükten sonra arabaya bindirmeye çalıştı"

İstanbul Tuzla'da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış; Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Halil Sezai tarafında darp edilen Hüseyin Meriç yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı.

Son dakika: Halil Sezai'in öldüresiye şekilde dövdüğü 67 yaşındaki Hüseyin Meriç A Haber'e yaşadığı dehşeti anlattı | Video

HALİL SEZAİ'NİN SALDIRDIĞI HÜSEYİN MERİÇ A HABER'E KONUŞTU

Hüseyin Meriç, "Malum şahısla 2 ay önce beni tehdit etti. Televizyonun sesi yüksek diye film çekemediğini söyledi." Elinde odunla bana saldırdı. Kendini evime girmekte haklı buldu. Ben o gece adamın elinde kaçarak polis diye bağırdım ve oğlumu aradım. " dedi.

"KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİM"

67 yaşındaki Meriç, "Sabah saat 8,30 sıralarında işe gitmeye hazırlanırken kapının zorlandığını gördüm ve salonda kapıya doğru yürüdüm. Halil Sezai elinde odunla içeri girmiş vaziyette bana saldırmaya başladı. Bana iki defa odunla vurdu. Ben öleceğim diye Kelime-i Şehadet getirdim. Ama o arada kaçmayı da becerdim." ifadelerini kullandı.

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