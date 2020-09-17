İbrahim Tatlıses'in asistanını öldürmeye teşebbüsten 20 yıla kadar hapisleri istendi

Maslak'ta "İbo Show" programının çekimlerine katılan türkücü İbrahim Tatlıses ile asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'ın da içinde bulunduğu araç 14 Mart 2011'de kalaşnikofla taranmıştı. Başının sağ tarafından vurulan Tatlıses ağır yaralanmıştı. Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'nın da yaralandığı olayda şoförü Hakan Çalışkan ise yara almadan kurtulmuştu. Olaya ilişkin yapılan yargılamada, Uçmak'ın da arasında bulunduğun 12 sanık 3 yıl ile 36 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi ise sanık Abdullah Uçmak'a, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek', mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik 'Nitelikli tehdit' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek' suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı.



Buket Çakıcı ve İbrahim Tatlıses

ASİSTAN VE ŞOFÖRE YÖNELİK EYLEMLERDEN BOZULDU

Abdullah Abdullah Uçmak, Ersin Altın ve Yunus Ayık'ın, İbrahim Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan ve asistanı Buket Çakıcı'ya yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" eylemleri ve sanıklardan Emin Birdal'ın "Silah sağlama" suçundan yerel mahkemece kurulan hüküm bozulmuştu. Bozma kararının ardından İstanbul 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Abdullah Uçmak ve Ersin Altun tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldılar. Mahkeme heyeti Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyulmasına karar verdi.



İbrahim Tatlıses'in vurulma anı

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıkların önceden verdikleri karar ve yaptıkları plan gereğince İbrahim Tatlıses'in TV programının bitmesini takiben bina dışına çıkmasıyla birlikte Abdullah Uçmak'ın azmettirdiği Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın, Ayık'ın kullandığı araçla harekete geçtiklerini öne sürdü. Hakan Çalışkan ve Buket Çakıcı'nın da içerisinde bulundukları araca yaklaştıklarında Ersin Altun'un içinde bulunduğu araçtan kalaşnikofla diğer araçta İbrahim Tatlıses'in oturması beklenen arka koltuklar ve ön sağ koltuk istikametine doğru zorunlu ve kaçınılmaz sonuçlarını bilerek ve isteyerek öldürme kastıyla ateş ettiğini iddia etti. Aracın arka koltuğunda bulunan Buket Çakıcı'nın hayati tehlike geçirecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade etti. Abdullah Uçmak'ın Hakan Çalışkan ve Buket Çakıcı'ya yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan 13 yıldan 20 yıl kadar, "Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Sanıklardan Emin Birdal'ın "Silah sağlama" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.