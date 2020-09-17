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’den ’ye sert eleştiri: Bu insanları destekleyerek iktidar olamazsınız

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demesine dünyaca ünlü ney sanatçısı de tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 17.9.2020 02:02 ABONE OL
Mercan Dede’den CHP’ye sert eleştiri: Bu insanları destekleyerek iktidar olamazsınız

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demesine dünyaca ünlü ney sanatçısı de tepki gösterdi.

Mercan Dede’den CHP’ye sert eleştiri: Bu insanları destekleyerek iktidar olamazsınız

Dede, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumla 'yi sert bir dille eleştirdi. Ünlü sanatçı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun birlikte bir fotoğrafını paylaşarak altına şu yorumu yaptı:

Mercan Dede’den CHP’ye sert eleştiri: Bu insanları destekleyerek iktidar olamazsınız

"Atatürk'ün kurduğu partide 'Atatürk' diyemeyen il başkanı... Onu koruyan koltuk yapışkanı lider ve bu insanları destekleyerek iktidar olacağını sanan güya Atatürkçü zavallı insanlar ordusu. Türkiye'deki muhalefetin özeti."

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Mercan Dede’den CHP’ye sert eleştiri: Bu insanları destekleyerek iktidar olamazsınız
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