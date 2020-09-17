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ile birbirine girdi! görüntülerini ifşa etti

, çocuk sahibi olmak isteyen 'nin 'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine yayına bağlanan Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya, birbirine girdi. Program sonrası hesabından peş peşe paylaşım yapan Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'ye kusarak bir de yıllar önceki videosunu yayınladı.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 17:19 Son Güncelleme: 17.9.2020 17:23 ABONE OL
Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti

, dün akşam taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen ile canlı yayına birbirine girdi. Siniri geçmeyen Akkaya, hesabından Selin Ciğerci'nin yıllar önce çektiği bir videosunu paylaştı.

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti

Uçankuş TV'de program sunan , çocuk sahibi olmak isteyen 'nin 'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi.

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti

Bunun üzerine yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi. Program sonrası hesabından peş peşe paylaşım yapan Akkaya, Ciğerci'ye kusarak bir de yıllar önceki videosunu yayınladı.

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti

CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

Fenomen , geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti

Dün akşam programda bu konuyu ele alan ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin 'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Ciğerci, iddiaları reddederek Akkaya ile tartıştı.

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Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti

BAKANLIĞA ŞİKAYET EDECEK

Ciğerci ile canlı yayında tartıştıktan sonra hesabından paylaşım yapan "Burası Muz Cumhuriyeti değil. Yayına bağlanıp kimse atıp tutamaz. Senin anne babacılık oynamaya devletin koyduğu kanunla ve kurallar nezdinde ehliyeti yok.

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti

Ve bunu mal satmakla bir tutan kendini ele veren tavrınla seni resmi olarak ben Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bir kez daha şikayet edeceğim. Şahsınla ilgili soruşturma zaten başlatılmış" dedi.

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti

'İŞİNE GÖRE DEĞERLERİ DEĞİŞEN ŞAHSİYETSİZ'

Kendisine koronavirüs döneminde maske üretmeye başladığı için yüklenen 'ye cevap veren Akkaya, "Maske ürettirmeyi, keza tüm izinleri alınmış resmi kayıtlı ürünler bunlar. Çocuk evlat edinmekle bir tutan, 'Çocuğuna mayo giydirdin' diyen zad. Kendi ağzıyla parasız kaldığı dönemde fuhuş yaptığını kabul etmiş bir şahıstır.

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti

Herkesin ahlak anlayışı tekrar ederim kendini ilgilendirir. Ama anne olmayı senden öğrenecek değilim ben. Bir insan fuhuştan buralara geldim diye övünürken aynı anda çocuğuna mayo giydirdin diyecek kadar işine göre değerleri değişen bir şahsiyetsizsin" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti

MÜSTEHCEN VİDEOSUNU İFŞA ETTİ

Bununla da kalmayan Akkaya, 'nin yıllar önce çektiği bir videosunu ifşa ederek şunları yazdı. "Bugün yayına bağlanıp bana kimse karışamaz çocuk alırım diyen Selin Ciğerci bilgine; Bu görüntüde yaptığın gibi dijital ortamda veya sokakta yapılan fuhuş, çocuk evlat edinirken bir artı değer değildir. Yayınları arayıp gerçek ses tonun ve içeriği ile yaptığın şirret tavrına karşılık sana kanunlarla cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Sen evlen, hayatını yaşa, ticaretini yap, meşrebi geniş dostlarınla görüş ama çocuk alırım derken orada destur çekeceksin."

AXA varsa Sağlığım Tamam
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Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti
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