Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…

Yaşar İpek'in özel hayatını anlattığı iddiasıyla Seren Serengil'e açtığı boşanma davasında bugün ikinci duruşma İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.
'BOŞANDILAR
Dava dosyasında gizlilik kararı bulunurken, mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Seren Serengil duruşma sonrası hızlıca adliyeden ayrılırken, Yaşar İpek ise duruşma salonu önünde kendisini bekleyen arkadaşına sarılarak boşanma sevincini paylaştı.
Taraflar birbirlerinden maddi ve manevi taleplerde bulunmadı.