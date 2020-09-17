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ile boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…

Ünlü şarkıcı eşi ’ten bugün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile boşandı. Duruşma sonrası Serengil adliyeden hızlıca uzaklaşırken İpek ise duruşma sonrası mahkeme kararını arkadaşına sarılarak kutladı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 17.9.2020 16:52 Son Güncelleme: 17.9.2020 16:58 ABONE OL
Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…

'in özel hayatını anlattığı iddiasıyla 'e açtığı davasında bugün ikinci duruşma İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…

Duruşmaya şarkıcı , sunucu ve tarafların avukatları katıldı.

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…

'BOŞANDILAR

Dava dosyasında gizlilik kararı bulunurken, mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi.

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan duruşma sonrası hızlıca adliyeden ayrılırken, ise duruşma salonu önünde kendisini bekleyen arkadaşına sarılarak sevincini paylaştı.

Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…

Taraflar birbirlerinden maddi ve manevi taleplerde bulunmadı.

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Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…
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