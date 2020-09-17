Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye sert gönderme! Cüneyt Arkın: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Cüneyt Arkın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Bir sanatçı sadece şarkı söyleyerek, film çekerek Türk halkına karşı görevini yapmış olmuş sayılmaz.Sanatçılar topluma örnek insanlar olması gerekir. Halka karşı onun sorumlulukları vardır. Özellikle gençlere örnek olmalılardır.