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Usta sanatçı 'dan 'ye sert gönderme! Cüneyt Arkın: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Şarkıcı 'nin 67 yaşındaki kalp hastası yaşlı adamı darp ettiği skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sanat camiasından tepki sesleri yükseldi. Halil Sezai'ye tepki gösterenlerden biri de usta sanatçı oldu. Cüneyt Arkın hesabından paylaştığı sözlerle Halil Sezai'ye göndermede bulundu. İşte Cüneyt Arkın'ın Halil Sezai'ye göndermede bulunduğu o tweet...

Giriş Tarihi: 17.9.2020 11:12 Son Güncelleme: 17.9.2020 11:36 ABONE OL
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye sert gönderme! Cüneyt Arkın: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Şarkıcı 'nin 67 yaşındaki kalp hastası yaşlı adamı darp ettiği skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sanat camiasından tepki sesleri yükseldi. Halil Sezai'ye tepki gösterenlerden biri de usta sanatçı oldu.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye sert gönderme! Cüneyt Arkın: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

hesabından paylaştığı sözlerle 'ye göndermede bulundu. İşte Cüneyt Arkın'ın Halil Sezai'ye göndermede bulunduğu o tweet...

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye sert gönderme! Cüneyt Arkın: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir sanatçı sadece şarkı söyleyerek, film çekerek Türk halkına karşı görevini yapmış olmuş sayılmaz.Sanatçılar topluma örnek insanlar olması gerekir. Halka karşı onun sorumlulukları vardır. Özellikle gençlere örnek olmalılardır.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye sert gönderme! Cüneyt Arkın: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Ünlü şarkıcı 'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler sonrası ayağa kalktı.

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Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyordu. Sosyal medyada ünlü şarkıcıya tepkiler gittikçe büyürken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sanatçıyı adeta topa tuttu.

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Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye sert gönderme! Cüneyt Arkın: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...
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