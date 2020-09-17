Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye sert gönderme! Cüneyt Arkın: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki kalp hastası yaşlı adamı darp ettiği skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sanat camiasından tepki sesleri yükseldi. Halil Sezai'ye tepki gösterenlerden biri de usta sanatçı Cüneyt Arkın oldu.
Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerle Halil Sezai'ye göndermede bulundu. İşte Cüneyt Arkın'ın Halil Sezai'ye göndermede bulunduğu o tweet...
Cüneyt Arkın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bir sanatçı sadece şarkı söyleyerek, film çekerek Türk halkına karşı görevini yapmış olmuş sayılmaz.Sanatçılar topluma örnek insanlar olması gerekir. Halka karşı onun sorumlulukları vardır. Özellikle gençlere örnek olmalılardır.
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı.
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Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyordu. Sosyal medyada ünlü şarkıcıya tepkiler gittikçe büyürken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sanatçıyı adeta topa tuttu.