ATV’NİN reyting rekorları kıran dizisi Hercai, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni sezon ilk bölümüyle ekranda!
Giriş Tarihi: 18.9.2020 02:04Son Güncelleme: 18.9.2020 02:05ABONE OL
ATV'NİN reyting rekorları kıran dizisi Hercai, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni sezon ilk bölümüyle ekranda!
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni sezon ilk bölümüyle ekranda! İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalını anlatan dizinin bu akşamki bölümünde; Azize (Ayda Aksel) son kez Miran'ı (Akın Akınözü) kullanarak her şeyi bitirmeye ant içecek.
Bu arada Miran ve Reyyan (Ebru Şahin), Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak aşkları için herkese meydan okuyacak.
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ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'de Büyük meydan okuma