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'nin reyting rekorları kıran dizisi 'de

’NİN reyting rekorları kıran dizisi , izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni sezon ilk bölümüyle ekranda!

Giriş Tarihi: 18.9.2020 02:04 Son Güncelleme: 18.9.2020 02:05 ABONE OL
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'de Büyük meydan okuma

'NİN reyting rekorları kıran dizisi , izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni sezon ilk bölümüyle ekranda!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'de Büyük meydan okuma

'nin reyting rekorları kıran dizisi , izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni sezon ilk bölümüyle ekranda! İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalını anlatan dizinin bu akşamki bölümünde; Azize (Ayda Aksel) son kez Miran'ı (Akın Akınözü) kullanarak her şeyi bitirmeye ant içecek.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'de Büyük meydan okuma

Bu arada Miran ve Reyyan (Ebru Şahin), Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak aşkları için herkese meydan okuyacak.

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ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'de Büyük meydan okuma
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