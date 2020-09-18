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tanımıyor! “İki çocuğum var herkesten çok ben dikkat ediyorum” demişti…

, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Şahin, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Yine takmayan şarkıcı, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Soruları cevapsız bırakarak, hızla aracına binen Şahin, maskesiz dolaşmasına gelen eleştirilere, “İki çocuğum var, herkesten çok ben dikkat ediyorum” demişti. Geçtiğimiz ay konserinde en ön sırada yer alan Berkay’ın, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekmişti.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 13:14 Son Güncelleme: 18.9.2020 13:19 ABONE OL
Berkay Şahin kural tanımıyor! “İki çocuğum var herkesten çok ben dikkat ediyorum” demişti…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokakta takmamak suç olarak görülüyor ve adli para cezası uygulanıyor. Ancak şarkıcı , bu kuralı hiçe saymaya devam ediyor.

Berkay Şahin kural tanımıyor! “İki çocuğum var herkesten çok ben dikkat ediyorum” demişti…

Milliyet'in haberine göre; Önceki gün Nişantaşı'da görüntülenen , son günlerde olduğu gibi bir kez daha maskesiz şekilde dolaşırken görüntülendi.

Berkay Şahin kural tanımıyor! “İki çocuğum var herkesten çok ben dikkat ediyorum” demişti…

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan 38 yaşındaki popçu, aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Berkay Şahin kural tanımıyor! “İki çocuğum var herkesten çok ben dikkat ediyorum” demişti…

Geçtiğimiz ay konserinde en ön sırada yer alan 'ın, tüm uyarılara rağmen takmaması dikkat çekmişti.

Berkay Şahin kural tanımıyor! “İki çocuğum var herkesten çok ben dikkat ediyorum” demişti…

Konsere gelen gelen seyirciler, ünlü şarkıcıya, "Bu yasağa herkes uyacak. Uymayan dışarı çıksın" şeklinde tepki göstermişti., seyircilerin sitemini duymazlıktan gelip tüm konseri maskesiz izlemişti.

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Berkay Şahin kural tanımıyor! “İki çocuğum var herkesten çok ben dikkat ediyorum” demişti…
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