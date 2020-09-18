Edis sahte belge sunan eski menajerinin peşini bırakmıyor!

Edis, menajerliğini yapması için anlaştığı şirketle yollarını ayırınca mahkemelik olmuş ancak eski menajerlik şirketi sahte belge ile 3,5 milyon alacağı olduğunu iddia ederek ünlü şarkıcı hakkında ihtiyati haciz talebinde bulunmuştu. Başvuru sonrasında Edis hakkında ihtiyati haciz yapılmasına karar verilmiş, genç şarkıcı ise avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla mahkemenin kararına itiraz etmişti.