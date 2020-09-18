Son Dakika Haberi: Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması: Her türlü şiddetin karşısında olacağız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Meriç'in darbedilmesinin herkesi derinden üzdüğü ifade edilerek, şöyle denildi: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz, 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz, büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir.

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'TOPLUM VİCDANINI YARALAMIŞTIR'

Mağdura, bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır."

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