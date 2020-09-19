Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç ultra mega yatında böyle görüntülendi! Korumalar ve drone’lar kuş uçurtmadı!

İngiltere'nin ünlü futbol takımlarından Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç, haftalar öncesinden özel yatını Bodrum koylarına göndermişti.
Yaklaşık 10 gündür Bodrum'da demirli olan 163 metre boyundaki, 1.2 milyar dolar değerindeki Eclipse adlı ultra mega yatta günler sonra hareketlenme başladı.
Çevrede bulunan gazetecilerin görüntü alması üzerine özel istihbarat ajanları hemen müdahale etti, muhabirlerden çekim yapmamaları için ricada bulundu.
Bu arada her tür donanıma sahip olan mega yatın etrafında drone'lar kuş uçurtmadı. Öte yandan yatta tavla oynayan kişinin Abramoviç olduğu iddia edildi.
Özel yatın hemen yanında bulunan başka bir teknede ise misafirlerin ağırlandığı öğrenildi. Abramoviç ve misafirlerini Rusya'dan 100 kişilik bir ekip koruyor. Yüzen saray, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Bodrum'dan ayrılarak Marmaris'in yolunu tuttu.