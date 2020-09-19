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'nin patronu ultra mega yatında böyle görüntülendi! Korumalar ve drone’lar kuş uçurtmadı!

’nin ünlü futbol takımlarından 'nin patronu , haftalar öncesinden özel yatını koylarına gönderdi. Yaklaşık 10 gündür Bodrum'da demirli olan 163 metre boyundaki, 1.2 milyar dolar değerindeki Eclipse adlı ultra mega yat dikkatleri üzerine çekti. Roman Abramoviç ve misafirlerini 'dan 100 kişilik bir ekip koruyor. Yüzen saray, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Bodrum'dan ayrılarak 'in yolunu tuttu. İşte Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç ve ultra lüks yatı…

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 19.9.2020 12:04 Son Güncelleme: 19.9.2020 12:11 ABONE OL
Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç ultra mega yatında böyle görüntülendi! Korumalar ve drone’lar kuş uçurtmadı!

'nin ünlü futbol takımlarından 'nin patronu , haftalar öncesinden özel yatını koylarına göndermişti.

Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç ultra mega yatında böyle görüntülendi! Korumalar ve drone’lar kuş uçurtmadı!

Yaklaşık 10 gündür 'da demirli olan 163 metre boyundaki, 1.2 milyar dolar değerindeki Eclipse adlı ultra mega yatta günler sonra hareketlenme başladı.

Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç ultra mega yatında böyle görüntülendi! Korumalar ve drone’lar kuş uçurtmadı!

Çevrede bulunan gazetecilerin görüntü alması üzerine özel istihbarat ajanları hemen müdahale etti, muhabirlerden çekim yapmamaları için ricada bulundu.

Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç ultra mega yatında böyle görüntülendi! Korumalar ve drone’lar kuş uçurtmadı!

Bu arada her tür donanıma sahip olan mega yatın etrafında kuş uçurtmadı. Öte yandan yatta tavla oynayan kişinin Abramoviç olduğu iddia edildi.

Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç ultra mega yatında böyle görüntülendi! Korumalar ve drone’lar kuş uçurtmadı!

Özel yatın hemen yanında bulunan başka bir teknede ise misafirlerin ağırlandığı öğrenildi. Abramoviç ve misafirlerini 'dan 100 kişilik bir ekip koruyor. Yüzen saray, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Bodrum'dan ayrılarak Marmaris'in yolunu tuttu.

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Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç ultra mega yatında böyle görüntülendi! Korumalar ve drone’lar kuş uçurtmadı!
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