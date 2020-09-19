Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

Kadın maskeli, yanında alışveriş poşetleri var. Ormanlık alanda... Koca sarhoş, gülüyor. Ümit Can'ın yüzünde sinsi bir tavır. Cesedin fotoğrafı yeni açılmış bir hesaptan servis ediliyor. Avukat Müge Anlı'ya saldırıyor. Tam da mercek altına alındıkları gün!

Hedef gösteriyorsunuz ya bu kadının kılına zarar gelirse bize yazıklar olsun. Müge Anlı yanındayız.