Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın davasında flaş gelişme bir yaşandı. Çakır'ın ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu.
Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.
ATV Haber, Gülay Uygun'un şüpheli ölümünün perde arkasını araştırdı | Video
Bu gelişmeler üzerine Bakanlık devreye girdi, soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi G.U. dün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu. Şüpheli intihar sonrası Ümit Can, babası ve avukatları kamera karşısına geçti.
Son dakika haberi: Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun nasıl öldü? Müge Anlı'da Aleyna Çakır olayında yeni dehşet! | Vİdeo
Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeleri programında gözler önüne seren Müge Anlı'yı suçlayan ailenin ilginç tavırları, hal ve hareketleri dikkat çekti. Ümit Can'ın babasının alkollü olduğu ve açıklamanın bir kısmında güldüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, baba ve oğlunun Anlı'yı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Anlı için Twitter'da "Her zaman yanındayız" yorumları yazıldı.
KATLEDİLEN KADINLARIN SESİ OLDU
Müge Anlı için sosyal medyada yazılan destek yorumları şöyle:
Müge Anlı'yı bu çakal sürüsüne yedirmeyiz. Aleyna Çakır için verdiği mücadele bütün katledilen kadınların sesi oldu.
Yandaki annesini, konuşan ise eşini kaybetmiş. Dertleri Müge Anlı… Anlı'nın can güvenliği de tehlike altındadır. Olayın intihar olmadığının göstergesi sayılabilir bence bu.
Kadın maskeli, yanında alışveriş poşetleri var. Ormanlık alanda... Koca sarhoş, gülüyor. Ümit Can'ın yüzünde sinsi bir tavır. Cesedin fotoğrafı yeni açılmış bir hesaptan servis ediliyor. Avukat Müge Anlı'ya saldırıyor. Tam da mercek altına alındıkları gün!
Hedef gösteriyorsunuz ya bu kadının kılına zarar gelirse bize yazıklar olsun. Müge Anlı yanındayız.