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yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

Evinde ölü olarak bulunan ’ın cinayet zanlısı olduğu iddia edilen ’ın annesi şüpheli bir şekilde etti. İntihar sonrası Ümit Can ve babasının suçladığı ’ya destek mesajları yağdı

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 19.9.2020 09:05 Son Güncelleme: 19.9.2020 09:11 ABONE OL
Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki 'ın davasında flaş gelişme bir yaşandı. Çakır'ın ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu.

Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

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Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

Kızlarının ölümünün arkasında sevgilisi Uygun'un olduğunu düşünen aile, 'dan yardım istedi ve olay programda işlendi.

Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aleyna'nın şiddet gördüğü, tırnaklarında erkek DNA'sının bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Genç kıza şiddet uyguladığı belirlenen 'ın cinayete süsü verdiği düşünülüyordu.

Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

Bu gelişmeler üzerine Bakanlık devreye girdi, soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından 'ın annesi G.U. dün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu. Şüpheli sonrası Ümit Can, babası ve avukatları kamera karşısına geçti.

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Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeleri programında gözler önüne seren 'yı suçlayan ailenin ilginç tavırları, hal ve hareketleri dikkat çekti. 'ın babasının alkollü olduğu ve açıklamanın bir kısmında güldüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, baba ve oğlunun Anlı'yı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Anlı için Twitter'da "Her zaman yanındayız" yorumları yazıldı.

Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

KATLEDİLEN KADINLARIN SESİ OLDU

Müge Anlı için sosyal medyada yazılan destek yorumları şöyle:
'yı bu çakal sürüsüne yedirmeyiz. için verdiği mücadele bütün katledilen kadınların sesi oldu.
Yandaki annesini, konuşan ise eşini kaybetmiş. Dertleri Müge Anlı… Anlı'nın can güvenliği de tehlike altındadır. Olayın olmadığının göstergesi sayılabilir bence bu.

Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…

Kadın maskeli, yanında alışveriş poşetleri var. Ormanlık alanda... Koca sarhoş, gülüyor. 'ın yüzünde sinsi bir tavır. Cesedin fotoğrafı yeni açılmış bir hesaptan servis ediliyor. Avukat 'ya saldırıyor. Tam da mercek altına alındıkları gün!
Hedef gösteriyorsunuz ya bu kadının kılına zarar gelirse bize yazıklar olsun. Müge Anlı yanındayız.

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Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…
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