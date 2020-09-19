Ünlü şarkıcı Demet Akalın evlerinde parti verenlere isyan etti!

Daha önce de birçok kez aynı konu nedeniyle rahatsızlık yaşayan Akalın, "Yine Beykoz Konakları'nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!" yazdı.