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Ünlü şarkıcı evlerinde verenlere isyan etti!

Ünlü şarkıcı , tedbirleri kapsamında eğlence kulüpleri kapatılınca komşularının evlerinde verdiğini söyledi. Demet Akalın, yetkililere seslendi. Demet Akalın, “Yine Beykoz Konakları’nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!” yazdı.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 14:47 Son Güncelleme: 19.9.2020 14:52 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Demet Akalın evlerinde parti verenlere isyan etti!

, tedbirleri kapsamında eğlence kulüpleri kapatılınca komşularının evlerinde verdiğini söyledi, İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın evlerinde parti verenlere isyan etti!

'ı komşu sitedeki gürültüler rahatsız etti. Acarkent'te oturan Akalın, yan site Beykoz Konakları'nda her gün partiler yapıldığını iddia ederek İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın evlerinde parti verenlere isyan etti!

tedbirleri kapsamında eğlence mekânları kapatılırken Akalın ise bu yasağın aksine komşularının evlerinde eğlenceler düzenlediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın evlerinde parti verenlere isyan etti!

BU DURUM ÇOK FENA!

Bu konudaki rahatsızlığını dile getiren şarkıcı, gerekenin yapılması için de yetkililere seslendi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın evlerinde parti verenlere isyan etti!

Daha önce de birçok kez aynı konu nedeniyle rahatsızlık yaşayan Akalın, "Yine Beykoz Konakları'nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!" yazdı.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın evlerinde parti verenlere isyan etti!
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