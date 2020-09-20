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ve yine olaylı günler yaşıyor

ile kızının babası , arasında sular durulmuyor. Başbuğ, yazı 5 milyon Euro’luk teknesinde geçiren Özmandıracı’dan, kızı ’nın okulundaki yemekhane ücretini karşılamadığı gerekçesiyle şikayetçi oldu

Giriş Tarihi: 20.9.2020 ABONE OL
İş adamı Erol Özmandıracı ve Merve Başbuğ yine olaylı günler yaşıyor

İCRA TAKİBİ BAŞLATMIŞTI

Ünlü iş adamı Erol Özmandıracı ile bir dönem birlikte olduğu Merve Başbuğ, yine olaylı günler yaşıyor. Özmandıracı'dan Lea adında bir kızı olan Başbuğ, iş adamının hamileyken bile kendisini dövdüğünü söylemiş, çocuğunun nafakasını ödemediği için icra takibi başlatmıştı. İkili, bu kez kızlarının okul masrafları nedeniyle karşı karşıya geldi.

5 BIN TL'LİK YEMEK PARASI
Yaz tatilini 5 milyon Euro'luk teknesinde geçiren Özmandıracı, kızının okulundaki yemekhane parasını karşılamadığı için Başbuğ'la mahkemelik oldu. Aile Mahkemesi'ne başvuran Başbuğ'un avukatı Handan Bakbak, Lea'nın okul kaydının yapılmış olduğunu ancak 5 bin liralık yemek ücretinin ödenmediğini belirtip gereğinin yapılmasını talep etti.

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İş adamı Erol Özmandıracı ve Merve Başbuğ yine olaylı günler yaşıyor
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