İş adamı Erol Özmandıracı ve Merve Başbuğ yine olaylı günler yaşıyor

İCRA TAKİBİ BAŞLATMIŞTI



Ünlü iş adamı Erol Özmandıracı ile bir dönem birlikte olduğu Merve Başbuğ, yine olaylı günler yaşıyor. Özmandıracı'dan Lea adında bir kızı olan Başbuğ, iş adamının hamileyken bile kendisini dövdüğünü söylemiş, çocuğunun nafakasını ödemediği için icra takibi başlatmıştı. İkili, bu kez kızlarının okul masrafları nedeniyle karşı karşıya geldi.

5 BIN TL'LİK YEMEK PARASI

Yaz tatilini 5 milyon Euro'luk teknesinde geçiren Özmandıracı, kızının okulundaki yemekhane parasını karşılamadığı için Başbuğ'la mahkemelik oldu. Aile Mahkemesi'ne başvuran Başbuğ'un avukatı Handan Bakbak, Lea'nın okul kaydının yapılmış olduğunu ancak 5 bin liralık yemek ücretinin ödenmediğini belirtip gereğinin yapılmasını talep etti.

