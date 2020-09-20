Türkiye Müge Anlı’yı izledi! Müge Anlı ile Tatlı Sert'de Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un şüpheli ölümlerinin araştırıldığı bölüm izlenme rekorları kırdı...

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ!

Okların bir anda kendisine döndüğü anne Gülay Uygun, önceki gece Ankara Keçiören'de boş bir alanda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Bu şüpheli ölüm, akıllarda birçok soru işaretine neden oldu.

Müge Anlı'dan son dakika Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümü açıklaması "Bu işlerin peşini..." Video

Ümitcan Uygun'un ailesi tarafından tehdit edilen ve hedef gösterilen Müge Anlı, Uygun ailesinin kameralar karşısında yaptığı açıklamayı yayınladı ve ardından şu sözleri kullandı:

"Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi-babayı tanırım, ne Ümitcan'ı tanırım. Gülay Uygun'un ne adını ne fotoğrafını vermedim ekrana. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım. Ben tarafsızım.

Bu yayına başladığımdan beri de hep aynı şeyi söylüyorum. Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin, benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıptan gelecek rapora bağlıdır. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor. Ne söylerseniz söyleyin. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Başka Aleyna'lar ölsün istemiyorum. Bu bir yıldırma politikası, biliyorum. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. O kadar üzüldüm ki... Keşke hanımefendi bizi arayıp 'Yüzleşebilirim o kızlarla' deseydi. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı.

Aleyna Çakır intihar mı etti öldürüldü mü diye konuşurken, ikinci hanımefendi de aynı şekilde hayata gözlerini yumdu.

Bu işin peşini bırakmayacağız!" diyerek açıklamada bulundu.