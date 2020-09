Ünlü fenomen Eylül Öztürk "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke oldu! Eylül Öztürk 15 gün önce ikinci kez anne olmuştu...

"MESAJI ATAN KİŞİ İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIM BİRİ ÇIKTI"

"2-3 gün önce sabah 8.90-9.00 gibi yine bir mesaj geldi. Öbür numarayı silip engellemiştim bu başka bir numara. Bu gelen mesajda da 'Aptal Kenan seni bırakmadı mı' falan yazıyor. Gelen numaranın bir işletme numarası olduğu görüp tıkladım kim olduğu adresi falan her şey çıktı. Mesajı atan kişi benim zamanında iş birliği yaptığım bir butiğin sahibi çıktı. Ruh hastası manyağa bak ya. Bunu yapan da bir erkek kadın olsa Kenan'a göz koydu da yaptı falan derdim. Ekran görüntüsü alıp hemen çocuğa attım işletme hesabını falan görünce hemen kapattı zaten her şeyi. Mesaj atıp 'Sana acıyorum' dedim. Bunu da size her gelen mesaja inanmayın diye anlattım."