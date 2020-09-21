‘20 yıllık Hande Yener’i yansıtmak kolay olmadı’

Hande Yener, önceki akşam bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Yener, kısa süreli şok yaşadı. Yener, "Ben iyiyim, merak etmeyin.
Bir arkadaşımı getirdim. Doktorlar 1-2 dikiş atacaklar, onu bekliyorum" dedi. Gazetecilerin çıkacak olan 20'nci yıl albümünü sorması üzerine popçu, "Klipleri ve fotoğrafları çektik. İki yıldır albüm olmadığı için çok özenli bir çalışma oldu. Şarkıların toparlanması ve 20 yıllık bir Hande Yener'i yansıtmak kolay değildi.
Ama bunu başardık. Albümde çalışan herkes kendini aştı" dedi. Gazetecilerin "Pandemi sürecinde birçok isim evde ekmek yapmayı öğrendi. Siz neler yaptınız? Ne öğrendiniz?" diye sorması üzerine Yener, "Biz genelde müzik yaptık" diyerek kahkaha attı.