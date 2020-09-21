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‘20 yıllık ’i yansıtmak kolay olmadı’

, önceki akşam bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Yener, kısa süreli şok yaşadı. Yener, "Ben iyiyim, merak etmeyin.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 02:04 Son Güncelleme: 21.9.2020 02:24 ABONE OL
‘20 yıllık Hande Yener’i yansıtmak kolay olmadı’

, önceki akşam bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Yener, kısa süreli şok yaşadı. Yener, "Ben iyiyim, merak etmeyin.

‘20 yıllık Hande Yener’i yansıtmak kolay olmadı’

Bir arkadaşımı getirdim. Doktorlar 1-2 dikiş atacaklar, onu bekliyorum" dedi. Gazetecilerin çıkacak olan 20'nci yıl albümünü sorması üzerine popçu, "Klipleri ve fotoğrafları çektik. İki yıldır albüm olmadığı için çok özenli bir çalışma oldu. Şarkıların toparlanması ve 20 yıllık bir 'i yansıtmak kolay değildi.

‘20 yıllık Hande Yener’i yansıtmak kolay olmadı’

Ama bunu başardık. Albümde çalışan herkes kendini aştı" dedi. Gazetecilerin "Pandemi sürecinde birçok isim evde ekmek yapmayı öğrendi. Siz neler yaptınız? Ne öğrendiniz?" diye sorması üzerine Yener, "Biz genelde müzik yaptık" diyerek kahkaha attı.

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‘20 yıllık Hande Yener’i yansıtmak kolay olmadı’
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