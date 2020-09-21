‘20 yıllık Hande Yener’i yansıtmak kolay olmadı’

Bir arkadaşımı getirdim. Doktorlar 1-2 dikiş atacaklar, onu bekliyorum" dedi. Gazetecilerin çıkacak olan 20'nci yıl albümünü sorması üzerine popçu, "Klipleri ve fotoğrafları çektik. İki yıldır albüm olmadığı için çok özenli bir çalışma oldu. Şarkıların toparlanması ve 20 yıllık bir Hande Yener'i yansıtmak kolay değildi.