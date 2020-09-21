2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, açılış konuşmasıyla akılda kaldı. Emmy'nin geçmişinden esprili bir şekilde söz ederken kahkahalı seyirci tepkileri duyuldu. Ardından yalnız olduğunu duyurunca salgınla ilgili epsrilerini patlattı.
Aslında Kimmel tamamen yalnız değildi. Oyuncuların seyirci koltuklarındaki kartondan fotoğrafları vardı. Onlara Ozark dizisi oyuncusu Jason Bateman da kartondanmış gibi davranarak katılarak Kimmel'in esprisinin bir parçası oldu.
Jennifer Aniston, gecenin ilk ödülünü sunmak üzere sahneye çıktı. Ancak ödülden önce Kimmel, zarfı dezenfekte etmesi gerektiğini söyleyerek onu ateşe attı. Bu durumda Aniston'a yangın söndürücüyle ateşi söndürmek düştü.
Jason Sudeikis, canlı yayında ekran karşısında Covid-19 testi yaptırdı.
Randall Park, ödülü Al Pacino ile birlikte sunacağını düşündüğü, ancak gerçekte bir alpakaya eşlik ettiği esprisiyle güldürdü.
Ramy Youssef, Emmy'yi kazanamadığınızda neler olduğunu gösteren bir video paylaştı. Özel koruyucu giysilerin içindeki oyuncu, evnin dışında elinde ödülüyle el sallarken görülüyor.
Oyuncu Gabrielle Union, komedi kategorisinde en iyi diziyi açıklarken evinden bağlantıda, bornozuyla rap şarkısı söyledi.
Beklenen buluşma gerçekleşti! Friends dizisinin kadın oyuncuları Emmy gecesinde bir araya geldi. Jennifer Aniston, Courtny Cox ve Lisa Kudrow birlikte bağlandıkları törende, "1994'ten beri oda arkadaşıyız Jimmy! İzleyeceğiz. Akşam yemeği hazır, kayıt yapıyoruz!" esprisini yaptı.
The Little Fires Everywhere dizisi oyuncuları, 2020 Emmy Ödülleri'nde yaptıkları uzaktan bağlantıda, yeni yıl konseptli bir ortamdan seslendi. Yeni yıl kutlaması havasında olan oyunculara, törenin sunucusu Jimmy Kimmel neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğunda, salgınla geçen yılla ilgili yanıt hazırdı: "Çünkü bu yılın bitmesine hazırırız." Ardından Kimmel, "Bunu yapabilir misiniz? Yılı bitirebilir misiniz?" diye sordu. Oyuncular da geri sayımla 2021 yılına girme anını canlandırdı.