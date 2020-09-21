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'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

ABD'de Televizyonun Oscarları olarak nitelendirilen 'nin kazananları belli oldu. Tören, koronavirüs salgınından olayı video konferans üzerinden yapıldı. Sınırlı sayıda seyirci karşısında yapılan, ödül kazananların ve adayların uzaktan bağlantı yoluyla katıldığı törende bazı anlar unutulmazdı. İşte 72. Emmy Ödülleri törenine damga vuran anlar...

Giriş Tarihi: 21.9.2020 11:04 Son Güncelleme: 21.9.2020 11:23 ABONE OL
2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, açılış konuşmasıyla akılda kaldı. Emmy'nin geçmişinden esprili bir şekilde söz ederken kahkahalı seyirci tepkileri duyuldu. Ardından yalnız olduğunu duyurunca salgınla ilgili epsrilerini patlattı.

2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

Aslında Kimmel tamamen yalnız değildi. Oyuncuların seyirci koltuklarındaki kartondan fotoğrafları vardı. Onlara Ozark dizisi oyuncusu Jason Bateman da kartondanmış gibi davranarak katılarak Kimmel'in esprisinin bir parçası oldu.

2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

Jennifer Aniston, gecenin ilk ödülünü sunmak üzere sahneye çıktı. Ancak ödülden önce Kimmel, zarfı dezenfekte etmesi gerektiğini söyleyerek onu ateşe attı. Bu durumda Aniston'a yangın söndürücüyle ateşi söndürmek düştü.

2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

Jason Sudeikis, canlı yayında ekran karşısında Covid-19 testi yaptırdı.

2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

Randall Park, ödülü Al Pacino ile birlikte sunacağını düşündüğü, ancak gerçekte bir alpakaya eşlik ettiği esprisiyle güldürdü.

2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

Ramy Youssef, Emmy'yi kazanamadığınızda neler olduğunu gösteren bir video paylaştı. Özel koruyucu giysilerin içindeki oyuncu, evnin dışında elinde ödülüyle el sallarken görülüyor.

2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

Oyuncu Gabrielle Union, komedi kategorisinde en iyi diziyi açıklarken evinden bağlantıda, bornozuyla rap şarkısı söyledi.

2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

Beklenen buluşma gerçekleşti! Friends dizisinin kadın oyuncuları Emmy gecesinde bir araya geldi. Jennifer Aniston, Courtny Cox ve Lisa Kudrow birlikte bağlandıkları törende, "1994'ten beri oda arkadaşıyız Jimmy! İzleyeceğiz. Akşam yemeği hazır, kayıt yapıyoruz!" esprisini yaptı.

2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

The Little Fires Everywhere dizisi oyuncuları, 'nde yaptıkları uzaktan bağlantıda, yeni yıl konseptli bir ortamdan seslendi. Yeni yıl kutlaması havasında olan oyunculara, törenin sunucusu Jimmy Kimmel neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğunda, salgınla geçen yılla ilgili yanıt hazırdı: "Çünkü bu yılın bitmesine hazırırız." Ardından Kimmel, "Bunu yapabilir misiniz? Yılı bitirebilir misiniz?" diye sordu. Oyuncular da geri sayımla 2021 yılına girme anını canlandırdı.

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2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…
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