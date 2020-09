2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! En sıra dışı törenle sahiplerini buldu…

The Little Fires Everywhere dizisi oyuncuları, 2020 Emmy Ödülleri'nde yaptıkları uzaktan bağlantıda, yeni yıl konseptli bir ortamdan seslendi. Yeni yıl kutlaması havasında olan oyunculara, törenin sunucusu Jimmy Kimmel neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğunda, salgınla geçen yılla ilgili yanıt hazırdı: "Çünkü bu yılın bitmesine hazırırız." Ardından Kimmel, "Bunu yapabilir misiniz? Yılı bitirebilir misiniz?" diye sordu. Oyuncular da geri sayımla 2021 yılına girme anını canlandırdı.