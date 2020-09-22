Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!

Birinci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Bodrum'a tekrar gitti. Bu kez mavi yolculuğa çıktılar. Issız bir koyda görüntülenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş adeta ikinci balayına çıkmış gibiydiler...