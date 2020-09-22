Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!

Ebru Şallı, Uğur Akkuş'u öpücüklere boğdu! Son olarak eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin ile karşılıklı atışmaları ile gündeme gelen Ebru Şallı stres attı.
Mavi tura çıkan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un romantik anları objektiflere yansıdı. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş yazın büyük bölümünü Bodrum'da tuttukları lüks villada geçirmiş, geçtiğimiz günlerde de İstanbul'a dönmüştü.
Birinci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Bodrum'a tekrar gitti. Bu kez mavi yolculuğa çıktılar. Issız bir koyda görüntülenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş adeta ikinci balayına çıkmış gibiydiler...
Ebru Şallı, eşini suda öpücüklere boğdu. Çıktıktan sonra da duş almasına yardımcı oldu. Ardından Uğur Akkuş'un dizlerine yatarak uzun süre güneşlendi.
İkilinin birinci evlilik yıldönümü için çıktıkları kutlama tatilini uzatacağı öğrenildi.