Haberler Günaydın Haberleri Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!

ile eşi 'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!

, 'u öpücüklere boğdu! Son olarak eşi Gonca Derin ile karşılıklı atışmaları ile gündeme gelen Ebru Şallı stres attı. Mavi tura çıkan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un romantik anları objektiflere yansıdı. yazın büyük bölümünü 'da tuttukları lüks villada geçirmiş, geçtiğimiz günlerde de 'a dönmüştü. Birinci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Bodrum'a tekrar gitti. Bu kez mavi yolculuğa çıktılar. Issız bir koyda görüntülenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş adeta ikinci balayına çıkmış gibiydiler...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 22.9.2020 11:11 Son Güncelleme: 22.9.2020 11:14 ABONE OL
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!

, 'u öpücüklere boğdu! Son olarak eşi Gonca Derin ile karşılıklı atışmaları ile gündeme gelen Ebru Şallı stres attı.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!

Mavi tura çıkan ile eşi 'un romantik anları objektiflere yansıdı. yazın büyük bölümünü 'da tuttukları lüks villada geçirmiş, geçtiğimiz günlerde de 'a dönmüştü.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!

Birinci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan ve , 'a tekrar gitti. Bu kez mavi yolculuğa çıktılar. Issız bir koyda görüntülenen adeta ikinci balayına çıkmış gibiydiler...

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!

, eşini suda öpücüklere boğdu. Çıktıktan sonra da duş almasına yardımcı oldu. Ardından 'un dizlerine yatarak uzun süre güneşlendi.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!

İkilinin birinci evlilik yıldönümü için çıktıkları kutlama tatilini uzatacağı öğrenildi.

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Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!
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