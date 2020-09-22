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’ın eşi oğlu ’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı ve 'ın çocukları oyuncu , yeni yaşına girdi. Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın doğum gününü sosyal medyadan bir paylaşımla kutladı. Ali Sunal’ın bebeklik fotoğrafını yayınlayan Gül Sunal, paylaşımına şu notu düştü: “Benim biricik oğlum, canım, bebeğim Ali’m… Kemal, ilk kucağına aldığında ‘Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim’ dedi gamzelerine… İyi ki doğdun yavrum.” Gül Sunal’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ali Sunal ise annesinin yaptığı paylaşıma kalp koyarak “Canım annem” yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 17:21 Son Güncelleme: 22.9.2020 17:44 ABONE OL
Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

Türk sinemasının "gülümseyen yüzü" ile eşi 'ın ilk göz ağrısı yeni yaşına girdi.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

'İYİ Kİ DOĞDUN YAVRUM'

Bugün 43 yaşına giren 'ın annesi , onun bir bebeklik fotoğrafını Instagram sayfasında bir mesaj eşliğinde paylaştı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

DELİK YANAKLI BEBEK
Sunal " Benim biricik oğlum, canım, bebeğim Ali'm... Kemal ilk kucağına aldığında " hiç delik yanaklı bebek görmemiştim" dedi gamzelerine.. 22 Eylül. İyi ki doğdun yavrum" mesajını yazdı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

KARDEŞİ DE YENİ YAŞINI KUTLADI

'ın kardeşi Ezo da ağabeyinin yeni yaşını, aile albümünden çıkan iki fotoğrafla kutladı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

ALİ SUNAL'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

da hesabından doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti: Evet, bugün benim doğum günüm.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

Geçen sene telaştan çok anlamamışım ama bu sene başka! Kızım Narin'im sen doğdun ben yeniden doğdum yani ikimiz de 1 yaşımızı kutluyoruz bu sene.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

Hep beraber sevdiklerimizle nice güzel yaşlarımız olsun beraber büyüyelim. Seni bana veren başta Allah'a ve güzel Nazlı'ma minnettarım... Bugünümü benle paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum hepinizi seviyorum.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

HAMİLELİK FOTOĞRAFI

Ezo Sunal, annesinin 'a hamileyken çekilen bir pozunu Instagram sayfasında "Annem bu fotoğrafta hamile...

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

Ali'yi bekliyorlar. Ve sonra bu lokum yakışıklı bebek dünyaya geliyor. İyi ki doğdun Ali!!! Güzel bir yaş, mutlu sağlıklı bir ömrün olsun. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

AİLE ALBÜMÜNDEN

Ezo Sunal, babası , annesi ve 'ın eski bir fotoğrafına da sayfasında yer verdi.

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Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'
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