Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal oğlu Ali Sunal’ın yaşını böyle kutladı… 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

Türk sinemasının "gülümseyen yüzü" Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın ilk göz ağrısı Ali Sunal yeni yaşına girdi.
DELİK YANAKLI BEBEK
Sunal " Benim biricik oğlum, canım, bebeğim Ali'm... Kemal ilk kucağına aldığında " hiç delik yanaklı bebek görmemiştim" dedi gamzelerine.. 22 Eylül. İyi ki doğdun yavrum" mesajını yazdı.
KARDEŞİ DE YENİ YAŞINI KUTLADI
Ali Sunal'ın kardeşi Ezo da ağabeyinin yeni yaşını, aile albümünden çıkan iki fotoğrafla kutladı.
ALİ SUNAL'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Ali Sunal da sosyal medya hesabından doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti: Evet, bugün benim doğum günüm.
Geçen sene telaştan çok anlamamışım ama bu sene başka! Kızım Narin'im sen doğdun ben yeniden doğdum yani ikimiz de 1 yaşımızı kutluyoruz bu sene.
Hep beraber sevdiklerimizle nice güzel yaşlarımız olsun beraber büyüyelim. Seni bana veren başta Allah'a ve güzel Nazlı'ma minnettarım... Bugünümü benle paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum hepinizi seviyorum.
HAMİLELİK FOTOĞRAFI
Ezo Sunal, annesinin Ali Sunal'a hamileyken çekilen bir pozunu Instagram sayfasında "Annem bu fotoğrafta hamile...
Ali'yi bekliyorlar. Ve sonra bu lokum yakışıklı bebek dünyaya geliyor. İyi ki doğdun Ali!!! Güzel bir yaş, mutlu sağlıklı bir ömrün olsun. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.
AİLE ALBÜMÜNDEN
Ezo Sunal, babası Kemal Sunal, annesi Gül Sunal ve Ali Sunal'ın eski bir fotoğrafına da sayfasında yer verdi.