Yıldız Tilbe'ye yol verme kavgasında ceza çıktı

'HAKARET ETTİ' İDDİASI



Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, üç yıl önce Çeşme'de tatil yapıyordu. Aracıyla gezinti yapan şarkıcının karşısına çıkan Feride İ. isimli sürücü, Tilbe'den yol isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Tilbe, kendisine yol vermeyen kadın sürücüye önce hakaret etti, ardından aracına çarpıp onu metrelerce sürükledi.