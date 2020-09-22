Yıldız Tilbe'ye yol verme kavgasında ceza çıktı

Yıldız Tilbe, Çeşme'de kendisine yol vermeyen kadın sürücünün aracına çarpıp onu metrelerce sürüklemişti. Kadının şikayeti üzerine yargılanan Tilbe, 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı
'HAKARET ETTİ' İDDİASI
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, üç yıl önce Çeşme'de tatil yapıyordu. Aracıyla gezinti yapan şarkıcının karşısına çıkan Feride İ. isimli sürücü, Tilbe'den yol isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Tilbe, kendisine yol vermeyen kadın sürücüye önce hakaret etti, ardından aracına çarpıp onu metrelerce sürükledi.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Feride İ. şikayetçi olunca Tilbe'ye Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mala zarar verme ve hakaret suçlarından dava açıldı. Yapılan yargılamada kasten çarpmadığını ve hakaret etmediğini beyan eden sanatçıya 180 gün adli para cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanan şarkıcının cezası 150 güne indirilip 3 bin liraya çevrildi.