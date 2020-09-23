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’yı mi ediyor? İki arasındaki

Sosyal medyayı aktif kullanan ile , yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldular. Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’in peş peşe yaptıkları paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Serenay'ın ardından Hande’nin benzer bir paylaşması dikkat çekti. Hande Erçel ile Sarıkaya’nın birbirine benzer şekilde poz vermesi takipçilerini de ikiye böldü. İkilinin genç fanları adeta yarışına girdi.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 10:24 Son Güncelleme: 23.9.2020 10:28 ABONE OL
Hande Erçel Serenay Sarıkaya’yı takip mi ediyor? İki güzel arasındaki rekabet…

ile arasında rekabeti takipçileri ikiye bölündü.

Hande Erçel Serenay Sarıkaya’yı takip mi ediyor? İki güzel arasındaki rekabet…

Birbirine olarak gösterilen ile , aynı saatlerde benzer pozlar verince takipçilerini ikiye böldü.

Hande Erçel Serenay Sarıkaya’yı takip mi ediyor? İki güzel arasındaki rekabet…

Yaz tatilinin büyük bir kısmını Cem Yılmaz ile geçiren ve zaman zaman sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen , son yayınladığı fotoğraflarıyla çok konuşuldu.

Hande Erçel Serenay Sarıkaya’yı takip mi ediyor? İki güzel arasındaki rekabet…

Yaz tatiline Bodrum'da devam eden Sarıkaya, paylaştığı fotoğrafın altına "Kalbimin götürdüğü yere" notunu düştü.

Hande Erçel Serenay Sarıkaya’yı takip mi ediyor? İki güzel arasındaki rekabet…

Fotoğraflarına ve yağan Sarıkaya'ya benzer bir meslektaşı 'den geldi.

Hande Erçel Serenay Sarıkaya’yı takip mi ediyor? İki güzel arasındaki rekabet…

Akşam'ın haberine göre; Sarıkaya'ya olarak gösterilen de tıpkı meslektaşı gibi otururken objektiflere verdi.

Hande Erçel Serenay Sarıkaya’yı takip mi ediyor? İki güzel arasındaki rekabet…

Şimdilerde 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Erçel ile Sarıkaya'nın birbirine benzer şekilde vermesi takipçilerini de ikiye böldü.

Hande Erçel Serenay Sarıkaya’yı takip mi ediyor? İki güzel arasındaki rekabet…

İkilinin genç fanları adeta yarışına girdi.

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Hande Erçel Serenay Sarıkaya’yı takip mi ediyor? İki güzel arasındaki rekabet…
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