Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu şiddetten rahatsız oldu! Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan neden ayrıldı?

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan neden ayrıldı? Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam teyzesi Helin Avşar ile Bebek'teydi.
Lüks araçları ile bir mekandan kahve almak için duran ikili, gazetecileri görünce panikledi. Görüntülenen Zehra Çilingiroğlu'na Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılık iddiaları soruldu...
Araçtan inen Zehra, bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılık haberlerine yanıt vermedi. Sessizliğini bozmayan Çilingiroğlu, sadece muhabirlere teşekkür etti.
Rahatsız oldu
Öte yandan Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının son dönemde şiddet olaylarına karışmasından rahatsız olduğu iddia edildi.
Kahveleri aldıktan sonra aracına binen Zehra ve Helin Avşar'ın morallerinin bozuk olması da dikkatlerden kaçmadı.