Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu şiddetten rahatsız oldu! Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan neden ayrıldı?

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan neden ayrıldı? Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam teyzesi Helin Avşar ile Bebek'teydi.