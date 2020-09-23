Haberler Günaydın Haberleri Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu şiddetten rahatsız oldu! Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan neden ayrıldı?

'ın kızı şiddetten rahatsız oldu! Zehra Çilingiroğlu sevgilisi 'ndan neden ayrıldı?

'ın ile evliliğinden olan kızı bir süredir aşk yaşadığı 'ndan neden ayrıldı? Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam teyzesi Helin Avşar ile Bebek'teydi. Gazetecilere yakalanan Zehra Çilingiroğlu'na Alaattin Kadayıfçıoğlu ile iddiaları soruldu...

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 23.9.2020 10:02 Son Güncelleme: 23.9.2020 10:13 ABONE OL
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu şiddetten rahatsız oldu! Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan neden ayrıldı?

'ın ile evliliğinden olan kızı bir süredir aşk yaşadığı 'ndan neden ayrıldı? Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam teyzesi Helin Avşar ile Bebek'teydi.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu şiddetten rahatsız oldu! Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan neden ayrıldı?

Lüks araçları ile bir mekandan kahve almak için duran ikili, gazetecileri görünce panikledi. Görüntülenen 'na ile iddiaları soruldu...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu şiddetten rahatsız oldu! Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan neden ayrıldı?

Araçtan inen Zehra, bir süredir aşk yaşadığı ile haberlerine yanıt vermedi. Sessizliğini bozmayan Çilingiroğlu, sadece muhabirlere teşekkür etti.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu şiddetten rahatsız oldu! Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan neden ayrıldı?

Rahatsız oldu

Öte yandan 'nun sevgilisi 'nun adının son dönemde şiddet olaylarına karışmasından rahatsız olduğu iddia edildi.

Kahveleri aldıktan sonra aracına binen Zehra ve Helin Avşar'ın morallerinin bozuk olması da dikkatlerden kaçmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu şiddetten rahatsız oldu! Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan neden ayrıldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA