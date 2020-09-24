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gözyaşları içinde anlatmıştı... 'ten kızı Dilan Çıtak'a yanıt geldi! İbrahim Tatlıses "Siz her şeyi bilmiyorsunuz..."

'in şarkıcı kızı ile arasındaki buzlar bir türlü erimiyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda gözyaşları içinde babası ile ilgili itiraflarda bulunan 'in sözleri gündem olmuştu. Dilan Çıtak Tatlıses "Babanız İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna verdiği yanıt ile çok konuşuldu. İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak'ın sözleri üzerine programında sunucu 'e mesaj atarak yanıt verdi. İşte Dilan Çıtak Tatlıses'in sözleri üzerine yaptığı açıklama...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:16 Son Güncelleme: 24.9.2020 10:50 ABONE OL
Dilan Çıtak gözyaşları içinde anlatmıştı... İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a yanıt geldi! İbrahim Tatlıses Siz her şeyi bilmiyorsunuz...

'in şarkıcı kızı ile arasındaki buzlar bir türlü erimiyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda gözyaşları içinde babası ile ilgili itiraflarda bulunan 'in sözleri gündem olmuştu.

Dilan Çıtak gözyaşları içinde anlatmıştı... İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a yanıt geldi! İbrahim Tatlıses Siz her şeyi bilmiyorsunuz...

'in kızı Tatlıses, katıldığı Sorgu Sual programında "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." yanıtını vermişti.

Dilan Çıtak gözyaşları içinde anlatmıştı... İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a yanıt geldi! İbrahim Tatlıses Siz her şeyi bilmiyorsunuz...

Daha önce hiç konuşmadığı konularla ilgili itiraflarda bulunan Tatlıses, "Babanıza neden siz diye hitap ediyorsunuz?" sorusuna "Kendisi siz dememizi istiyor, o egosal birtakım kayıplar içerisinde kaybolmuş olabilir" demişti.

Dilan Çıtak gözyaşları içinde anlatmıştı... İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a yanıt geldi! İbrahim Tatlıses Siz her şeyi bilmiyorsunuz...

kızı 'ın sözleri üzerine programında sunucu 'e mesaj atarak yanıt verdi.

Dilan Çıtak gözyaşları içinde anlatmıştı... İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a yanıt geldi! İbrahim Tatlıses Siz her şeyi bilmiyorsunuz...

"SİZ HER ŞEYİ BİLMİYORSUNUZ"

Serengil'in iddiasına göre Tatlıses, kızının kendisi için söylediklerini, "Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz. Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim. O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün" diye yanıtladı.

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Dilan Çıtak gözyaşları içinde anlatmıştı... İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a yanıt geldi! İbrahim Tatlıses "Siz her şeyi bilmiyorsunuz..."
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