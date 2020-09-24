Dilan Çıtak gözyaşları içinde anlatmıştı... İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a yanıt geldi! İbrahim Tatlıses "Siz her şeyi bilmiyorsunuz..."

"SİZ HER ŞEYİ BİLMİYORSUNUZ"

Serengil'in iddiasına göre Tatlıses, kızının kendisi için söylediklerini, "Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz. Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim. O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün" diye yanıtladı.