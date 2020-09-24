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oyuncusunu vurmuştu! Gözaltına alındı

oyuncusu , 'de arkadaşının silahla saldırısına maruz kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kaçan şüpheli S.O.'yu gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 24.9.2020 23:38 Son Güncelleme: 24.9.2020 23:39 ABONE OL
Dizi oyuncusunu vurmuştu! Gözaltına alındı

oyuncusu , 'de arkadaşının silahla saldırısına maruz kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kaçan şüpheli S.O.'yu gözaltına aldı.

Dizi oyuncusunu vurmuştu! Gözaltına alındı

oyuncusu , 'de arkadaşının silahla saldırısına maruz kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kaçan şüpheli S.O.'yu gözaltına aldı. S.O'nun iddiasına göre başka bir arkadaşı ile arasını açtığı için tartıştıkları ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Dizi oyuncusunu vurmuştu! Gözaltına alındı

OMZUNDAN VURULDU

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta önceki gün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. TRT'de oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 3'lü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran'a doğru tek el ateş etti.

Dizi oyuncusunu vurmuştu! Gözaltına alındı

Silahtan çıkan kurşun oyuncusunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken düşerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oyuncu Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

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Dizi oyuncusunu vurmuştu! Gözaltına alındı
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