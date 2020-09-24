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uzun yıllardır küstü... sessiz sedasız defnedildi...

Ünlü şarkıcı 'in acı kaybı. Ebru Gündeş'in uzun yıllardır küs olduğu babası hayatını kaybetti. Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası Remzi Gündeş'in 18 Eylül'de cefat ettiği öğrenildi. Siroz ve hastası olan Remzi Gündeş, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 09:28 Son Güncelleme: 24.9.2020 09:44 ABONE OL
Ebru Gündeş uzun yıllardır küstü... Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş sessiz sedasız defnedildi...

Ünlü şarkıcı 'in acı kaybı. Ebru Gündeş'in uzun yıllardır küs olduğu babası hayatını kaybetti. Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası Remzi Gündeş'in 18 Eylül'de cefat ettiği öğrenildi.

Ebru Gündeş uzun yıllardır küstü... Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş sessiz sedasız defnedildi...

TV100'ün haberine göre; Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde kalan geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

Ebru Gündeş uzun yıllardır küstü... Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş sessiz sedasız defnedildi...

SESSİZ SEDASIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gündeş'in cenazesi de 'in kuzenleri tarafından teslim alındı. Kendisini 4 yaşında terk ettiği için babasıyla konuşmayan Ebru Gündeş, ölüm haberini kimseye duyurmadan babasını sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.

Ebru Gündeş uzun yıllardır küstü... Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş sessiz sedasız defnedildi...

Baba Gündeş daha önce yaptığı açıklamada "Ben ona hiç bakmadım ama o bana baktı. Kim onun hakkında en ufak bir kelime konuşursa, onun hayatını alırım. Şaka yapmıyorum, alırım hayatını" demişti.

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Ebru Gündeş uzun yıllardır küstü... Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş sessiz sedasız defnedildi...
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