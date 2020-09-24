Hande Demir o iddiayı doğruladı: Eski kocam Erdinç Acar gerekeni yaptı

Hande Demir, eski eşi Erdinç Acar'ın bir iş adamını dövdüğüne dair iddiayı doğruladı: "Boşanmadan sonra biri beni sürekli rahatsız ediyordu. Aradım eski eşim Erdinç'i, gereken neyse o oldu"
BEBEK'TE ORTAYA ÇIKTI
İŞ ADAMI Erdinç Acar ile ağabeyi Erdal Acar, geçtiğimiz günlerde Ulus'taki bir mekanda iş adamı M.Ö.'yü dövdü. İddialara göre M.Ö., Erdinç Acar'ın eski eşi Hande Demir'i bir süredir rahatsız ediyordu. Sosyetenin ünlü ismi Hande Demir, günler sonra Bebek'te alışveriş yaparken ortaya çıktı. Gazeteciler olayı ona sordu, Demir ise haberleri doğruladı.
O ADAM ÖZÜR DİLEDİ
HANDE Demir olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Olay doğru. Eşimle yaşadığım ayrılık sonrası rahatsız edilme durumum vardı. Erdinç'i haberdar ettim, o da tepkisiz kalmadı. Sağolsun, eski eşim ve çocuklarımın babası ne de olsa. Gereken neyse o oldu. Yapan isim korkunç... Neyse adam hatasını anladı, Erdinç'ten ve benden özür diledi."