Hande Demir o iddiayı doğruladı: Eski kocam Erdinç Acar gerekeni yaptı

O ADAM ÖZÜR DİLEDİ



HANDE Demir olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Olay doğru. Eşimle yaşadığım ayrılık sonrası rahatsız edilme durumum vardı. Erdinç'i haberdar ettim, o da tepkisiz kalmadı. Sağolsun, eski eşim ve çocuklarımın babası ne de olsa. Gereken neyse o oldu. Yapan isim korkunç... Neyse adam hatasını anladı, Erdinç'ten ve benden özür diledi."