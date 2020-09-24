Haberler Günaydın Haberleri Hande Demir o iddiayı doğruladı: Eski kocam Erdinç Acar gerekeni yaptı

o iddiayı doğruladı: kocam gerekeni yaptı

, eşi ’ın bir iş adamını dövdüğüne dair iddiayı doğruladı: “Boşanmadan sonra biri beni sürekli rahatsız ediyordu. Aradım eski eşim Erdinç’i, gereken neyse o oldu”

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 24.9.2020 05:06 ABONE OL
Hande Demir o iddiayı doğruladı: Eski kocam Erdinç Acar gerekeni yaptı

, eşi 'ın bir iş adamını dövdüğüne dair iddiayı doğruladı: "Boşanmadan sonra biri beni sürekli rahatsız ediyordu. Aradım eski eşim Erdinç'i, gereken neyse o oldu"

Hande Demir o iddiayı doğruladı: Eski kocam Erdinç Acar gerekeni yaptı

BEBEK'TE ORTAYA ÇIKTI

İŞ ADAMI ile ağabeyi Erdal Acar, geçtiğimiz günlerde Ulus'taki bir mekanda iş adamı M.Ö.'yü dövdü. İddialara göre M.Ö., Erdinç Acar'ın eşi 'i bir süredir rahatsız ediyordu. Sosyetenin ünlü ismi Hande Demir, günler sonra Bebek'te alışveriş yaparken ortaya çıktı. Gazeteciler olayı ona sordu, Demir ise haberleri doğruladı.

Hande Demir o iddiayı doğruladı: Eski kocam Erdinç Acar gerekeni yaptı

O ADAM ÖZÜR DİLEDİ

olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Olay doğru. Eşimle yaşadığım ayrılık sonrası rahatsız edilme durumum vardı. Erdinç'i haberdar ettim, o da tepkisiz kalmadı. Sağolsun, eşim ve çocuklarımın babası ne de olsa. Gereken neyse o oldu. Yapan isim korkunç... Neyse adam hatasını anladı, Erdinç'ten ve benden özür diledi."

ARKADAŞINA GÖNDER
Hande Demir o iddiayı doğruladı: Eski kocam Erdinç Acar gerekeni yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA