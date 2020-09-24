Korkunç cinayet planı ortaya çıktı: Yağmur aşık Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsten ağır cezada yargılanacak

'ÇOCUKLARININ DEĞİL KENDİSİNE KALACAK PARANIN PEŞİNDEYDİ'



İddianamede, Erdi Sungur'un da ifadesine yer verildi. Sungur ifadesinde şunları kaydetti:

"O dönem Yağmur'la gönül birlikteliğimiz vardı. Aramızda Emre Aşık'la ilgili konuşmalar geçti. Yağmur çocuklarını görmekten ziyade onları yanında tutarak Emre Aşık'tan daha fazla nafaka almanın ve kendisine kalacak malın derdindeydi. Konuşmalarımızda Emre'yi öldürtmek istediğinden bahsediyordu. Bana da bu işi yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de hayatımda adam öldürmediğimi, bunu yapamayacağımı söyledim. Hatta bir keresinde bana kanlı bir et parçası getirip ateş etmemi söyledi. Ben de ateş ettim. Ancak o sırada gözümü kıstığım için 'Bu işi sen yapamazsın' dedi ve benden umudu kesti... Yağmur'la İlyas'ın ikametine gittik. Yağmur, ona neden hapse girdiğini sordu, İlyas "3 adam öldürdüm, o yüzden yattım" dedi. Bunun üzerine 'Emre Aşık'ı da öldürsene' dedi. Bu arada Yağmur, Emre'yi öldürmek için silah ticareti yapan Mehmet A.'dan silah aldı."