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Mankenler, 'ya hayran kaldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Fashion Week'e katılmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen mankenler, Kapadokya'ya hayran kaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 21:58 Son Güncelleme: 24.9.2020 23:23 ABONE OL
Mankenler, Kapadokya'ya hayran kaldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Fashion Week'e katılmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen mankenler, Kapadokya'ya hayran kaldı.

Mankenler, Kapadokya'ya hayran kaldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki mağara evleriyle ünlü Ürgüp Yunak Evleri'nin ev sahipliğinde, Avrupa Afrika Avrupa Moda Haftası'nın (AFWEU) organizasyonu ile 25 Eylül Cuma günü başlayacak Fashion Week'e katılmak üzere 36 ülkeden Kapadokya'ya gelen 40'a yakın manken, moda tasarımcısı ve sanatçı bölgenin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Mankenler, Kapadokya'ya hayran kaldı

HAYRAN KALDILAR

Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'nin manzarasını kuş bakışı izleyen mankenler, peribacalarına hayran kaldı. 25 Eylül 2020 Cuma akşamı gerçekleştirilecek Fashion Week öncesinde bu gezinin kendileri için büyük bir moral kazandırdığını söyleyen Nijeryalı manken İsiom Nwanolue, "İlk kez Kapadokya'ya geldim. İnanılmaz bir görüntü ile karşı karşıya kaldım.

Mankenler, Kapadokya'ya hayran kaldı

Müthiş bir atmosfer var burada. Bu güzellikleri kendi ülkemdeki insanların da görmesini istiyorum" diye konuştu. Özbekistanlı manken Hamora Cihanova da kısa sürede kaynaştıkları arkadaşları ile bölgesinin büyülü atmosferi ile daha da yakınlaştıklarını söyledi.

Mankenler, Kapadokya'ya hayran kaldı

Cihanova, "Burada bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Gerçekten burası bizim çalışmalarımız için güç kazandırdı. Böylesine güzellikler dünyada bulunmuyor. Mutlaka bu bölgenin diğer insanlar tarafından da gezilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

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Mankenler, Kapadokya'ya hayran kaldı
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