Mankenler, Kapadokya'ya hayran kaldı

Müthiş bir atmosfer var burada. Bu güzellikleri kendi ülkemdeki insanların da görmesini istiyorum" diye konuştu. Özbekistanlı manken Hamora Cihanova da kısa sürede kaynaştıkları arkadaşları ile Kapadokya bölgesinin büyülü atmosferi ile daha da yakınlaştıklarını söyledi.