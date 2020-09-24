Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’üncü bölüme imza attı

13 sezondur ekranda olan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugüne kadar 3 bin 24 kayıp buldu, 888 aileyi kavuşturdu, 15 bin öğrenciye kırtasiye ve kitap yardımında bulundu
BİR TV PROGRAMINDAN ÇOK DAHA FAZLASI!
Atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', dün 2 bin 500'üncü bölümüyle ekrana geldi. 13 sezondur program yapan Anlı ve ekibi, ilk günden bu yana, başarılarıyla adını TV tarihine altın harflerle yazdırdı. Anlı, 13 sezon boyunca ekranda 3 bin 24 kayıp buldu, 888 aileyi birbirileriyle kavuşturdu. 154 cinayet dosyası aydınlattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin desteği ile başlattığı okuma-yazma seferberliğinde 1 milyon 155 bin vatandaş okur-yazar olarak belgelerini aldı, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.
12 AŞEVİ KAZANDIRDI
Öte yandan Anlı, rekor bağış kampanyalarına da imza attı. Müge Anlı ve Dostları Aşevi markasıyla ülkemize iki sabit, 10 mobil, toplam 12 aşevi kazandırdı. Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk Müge Anlı Mahallesi inşa etti.
Kaybolma riski yüksek vatandaşlarımızı güvence altına almak için başlattığı Sevgi İzi projesiyle 60 bine yakın vatandaşa Sevgi İzi uygulaması yapıldı. Kayıp can dostlarımızın yuvasına sağ salim kavuşturulması için başlattığı Pati Buldular projesiyle 459 kayıp patiyi bularak ailelerine teslim etti. 18 bin 508 tekerlekli, 2 bin 230 akülü sandalye dağıttı. 15 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yaparak 302 bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı gönderdi. Anlı, programda giydiği 1900 elbisesini de hayranlarına yolladı.
ÇİFTE MUTLULUK, ÇİFTE HEYECAN
MÜGE Anlı ve Dostları, binlerce bölümün yanı sıra bir başarıya daha imza attı. Kızılay ile başlattıkları Müge Anlı ve Dostları Aşevi'ne bir yenisi daha eklendi. 2 sabit TIR, 5 hareketli TIR, 5 atom karıncanın yanı sıra şimdi de Erzurum Aşevi hizmete giriyor. 10 bin kişilik kapasiteye sahip aşevi, tek öğünde en az üç çeşit yemek çıkararak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek verecek.
'GÜÇSÜZLERİN YANINDA DURMAYA DEVAM'
KUTLAMA pastasını kesen Müge Anlı, duygularını şöyle dile getirdi: "Nitelik değil, nicelik önemli. Siz bu niceliği en üst seviyeye taşımak için hep yanımızda oldunuz. Bu ülkenin susmayan, güçsüzün yanında yer alan, iyiliğe inanan güçlü seslerine, tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
Ben bir aracıyım, sizlerin sayesinde mazlumların sesini duyurmaya çalışıyorum. Güçsüzün, adaletin yanında durduk. Bu duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Yol arkadaşlarım avukat Rahmi Özkan'a, Prof. Dr. Şevki Sözen'e, Prof. Dr. Arif Verimli'ye çok teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla her zaman destek oldular."