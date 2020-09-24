Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500’üncü bölüme imza attı

BİR TV PROGRAMINDAN ÇOK DAHA FAZLASI!



Atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', dün 2 bin 500'üncü bölümüyle ekrana geldi. 13 sezondur program yapan Anlı ve ekibi, ilk günden bu yana, başarılarıyla adını TV tarihine altın harflerle yazdırdı. Anlı, 13 sezon boyunca ekranda 3 bin 24 kayıp buldu, 888 aileyi birbirileriyle kavuşturdu. 154 cinayet dosyası aydınlattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin desteği ile başlattığı okuma-yazma seferberliğinde 1 milyon 155 bin vatandaş okur-yazar olarak belgelerini aldı, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.