Ebru Gündeş babasını toprağa verdi

Ebru Gündeş'in, kendisini 4 yaşındayken terk eden 76 yaşındaki babası Remzi Gündeş, önceki gün vefat etti. Uzun yıllar alkol kullanmasına bağlı siroz ve KOAH hastası olan Gündeş, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Ebru Gündeş, arasının açık olduğu babasını toprağa vererek son görevini yerine getirdi. Remzi Gündeş, kızı Ebru Gündeş kendisine Bakırköy'de ev almasına rağmen eski eşya sattığı iş yerinde kalmaya devam etmişti.
Ünlü sanatçı, her ay babasına 6 bin TL. yolladığı halde Remzi Gündeş kızını kendisine bakmamakla suçlamıştı. Gündeş bu suçlama nedeniyle uzun yıllar babası ile görüşmemişti.