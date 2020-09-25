Ebru Gündeş babasını toprağa verdi

Ebru Gündeş'in, kendisini 4 yaşındayken terk eden 76 yaşındaki babası Remzi Gündeş, önceki gün vefat etti. Uzun yıllar alkol kullanmasına bağlı siroz ve KOAH hastası olan Gündeş, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.