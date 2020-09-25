Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı "Seni tarifsiz özlüyorum..."

Evlat acısı ile sarsılan Ebru Şallı paylaşımı ile herkesi duygulandırdı. Geçtiğimiz Nisan ayında 10 aşındaki oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı sosyal medya hesabından yine özlem dolu bir paylaşımda bulundu.
Ebru Şallı çok küçük yaşta hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın doğum gününde birlikte çekildikleri fotoğraflardan kolaj yaptı.
Pars'ın doğum gününde fotoğraf albümlerine dalan Ebru Şallı, oğluna duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.
"BANA YAŞATTIĞIN HER AN İÇİN SANA MİNNETTARIM"
Oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum.
Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım.
Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun.
Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu yazdı.