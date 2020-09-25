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kaybettiği oğlu Pars'ın paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı "Seni tarifsiz özlüyorum..."

Evlat acısı ile sarsılan paylaşımı ile herkesi duygulandırdı. Geçtiğimiz Nisan ayında 10 aşındaki oğlu Pars'ı hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı hesabından yine özlem dolu bir paylaşımda bulundu. Ebru Şallı çok küçük yaşta hayatını kaybeden oğlu 'ın birlikte çekildikleri fotoğraflardan kolaj yaptı. fotoğraf albümlerine dalan Ebru Şallı, oğluna duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı. İşte 'ın doğum gününde yaptığı duygusal paylaşım...

Giriş Tarihi: 25.9.2020 09:18 Son Güncelleme: 25.9.2020 09:33 ABONE OL
Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı Seni tarifsiz özlüyorum...

Evlat acısı ile sarsılan paylaşımı ile herkesi duygulandırdı. Geçtiğimiz Nisan ayında 10 aşındaki oğlu Pars'ı hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı hesabından yine özlem dolu bir paylaşımda bulundu.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı Seni tarifsiz özlüyorum...

çok küçük yaşta hayatını kaybeden oğlu 'ın birlikte çekildikleri fotoğraflardan kolaj yaptı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı Seni tarifsiz özlüyorum...

Pars'ın fotoğraf albümlerine dalan , oğluna duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı Seni tarifsiz özlüyorum...

İşte 'nın oğlu Pars'ın yaptığı duygusal paylaşım...

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı Seni tarifsiz özlüyorum...

"BANA YAŞATTIĞIN HER AN İÇİN SANA MİNNETTARIM"

Oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı Seni tarifsiz özlüyorum...

Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı Seni tarifsiz özlüyorum...

Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı Seni tarifsiz özlüyorum...

Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu yazdı.

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Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününde paylaşımı ile herkesi duygulandırdı... Ebru Şallı "Seni tarifsiz özlüyorum..."
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