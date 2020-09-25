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'in avukat sevgilisi gazetecilere tehdit yağdırdı

Ünlü sunucu evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çekmişti. Bu nedenle işinden istifa etmek zorunda kalan Ece Erken, sevgilisi ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Romantik görüntüler sergileyen ikilinin o anlarını gazeteciler görüntüledi. Bunu fark eden Şafak Mahmut Yazıcıoğlu masadan fırladı.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 25.9.2020 02:04 ABONE OL
Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gazetecilere tehdit yağdırdı

Ünlü sunucu evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çekmişti. Bu nedenle işinden istifa etmek zorunda kalan Ece Erken, sevgilisi ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Romantik görüntüler sergileyen ikilinin o anlarını gazeteciler görüntüledi. Bunu fark eden Şafak Mahmut Yazıcıoğlu masadan fırladı.

Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gazetecilere tehdit yağdırdı

'O FOTOĞRAFI SİLMEZSENİZ BAKIN NELER OLUYOR!'

, avukat sevgilisi ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Arkadaşlarıyla oturdukları mekanda romantik görüntüler sergileyen ikilinin o anlarını gazeteciler görüntüledi. Ancak sevgililer, gazetecileri fark edince ortalık karıştı.

Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gazetecilere tehdit yağdırdı

ERKEN SUSTU

Masadan fırlayan Mahmutyazıcıoğlu, üzerine yürüdüğü basın mensuplarına tehditler yağdırdı. "Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor!" diye bağıran avukatı, mekanın güvenliği sakinleştirmeye çalıştı. Erken ise hiç sesini çıkarmadı.

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Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gazetecilere tehdit yağdırdı
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