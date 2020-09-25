Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gazetecilere tehdit yağdırdı

Ünlü sunucu Ece Erken evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çekmişti. Bu nedenle işinden istifa etmek zorunda kalan Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Romantik görüntüler sergileyen ikilinin o anlarını gazeteciler görüntüledi. Bunu fark eden Şafak Mahmut Yazıcıoğlu masadan fırladı.