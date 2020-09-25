Harika Avcı zor günler geçiriyor... Lerzan Mutlu gözyaşlarını boğuldu!

Harika Avcı, geçen yıl Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamış, her şeyini satmıştı. Avcı'nın pansiyon parasını bile Avustralya'da yaşayan bir fanı ödemişti. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.