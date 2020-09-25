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zor günler geçiriyor... gözyaşlarını boğuldu!

Bir döneme damga vuran 'nın o güzel günleri geride kaldı. , Harika Avcı ile ilgili bir iddia ortaya attı. Harika Avcı, sıkıntılı günler geçiriyor. Harika Avcı’nın ev sahibi, açıklamalarda bulundu. Ev sahibi, açıklamasında, Harika Avcı'nın kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 13:14 Son Güncelleme: 25.9.2020 13:16 ABONE OL
Harika Avcı zor günler geçiriyor... Lerzan Mutlu gözyaşlarını boğuldu!

programında ile ilgi bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia karşısında Lerzan Mutlu, gözyaşlarına boğuldu.

Harika Avcı zor günler geçiriyor... Lerzan Mutlu gözyaşlarını boğuldu!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı , sıkıntılı günler geçiriyor. Harika Avcı'nın ev sahibi, UçanKuş'a açıklamalarda bulundu.

Harika Avcı zor günler geçiriyor... Lerzan Mutlu gözyaşlarını boğuldu!

Ev sahibi, açıklamasında, 'nın kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Harika Avcı zor günler geçiriyor... Lerzan Mutlu gözyaşlarını boğuldu!

, Avcı'nın yaşadıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. 'ya ulaşmaya çalışan Lerzan Mutlu, bir yanıt alamadı. Lerzan Mutlu, Harika Avcı için ağlayarak yardım çağrısında bulundu. Öte yandan Avcı'nın telefonlara bakmadığını söyledi.

Harika Avcı zor günler geçiriyor... Lerzan Mutlu gözyaşlarını boğuldu!

, geçen yıl Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamış, her şeyini satmıştı. Avcı'nın pansiyon parasını bile Avustralya'da yaşayan bir fanı ödemişti. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.

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Harika Avcı zor günler geçiriyor... Lerzan Mutlu gözyaşlarını boğuldu!
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