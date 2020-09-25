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Kadir Çetinçalı’yı bağış şartıyla affetti

, sosyal medyada iş adamı Ali Koç’la aşk yaşadığını iddia eden Kadir Çetinçalı’yı bağış şartıyla affetti. Çetinçalı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bin 500 lira maddi yardımda bulununca dosya kapandı

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Giriş Tarihi: 25.9.2020 02:04 ABONE OL
Serenay Sarıkaya Kadir Çetinçalı’yı bağış şartıyla affetti

, sosyal medyada iş adamı Ali Koç'la aşk yaşadığını iddia eden Kadir Çetinçalı'yı bağış şartıyla affetti. Çetinçalı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bin 500 lira maddi yardımda bulununca dosya kapandı

Serenay Sarıkaya Kadir Çetinçalı’yı bağış şartıyla affetti

Oyuncu ile iş adamı Ali Koç'un aşk yaşadığı iddiaları bir dönem sosyal medya gündemine oturmuştu. Yorumcu olan Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından Sarıkaya ile Koç'un aşk yaşadığını ileri süren bir mesaj paylaşmıştı. Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Serenay Sarıkaya Kadir Çetinçalı’yı bağış şartıyla affetti

Yürütülen soruşturma kapsamında dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ve bir uzlaştırmacı atandı. Sarıkaya, Çetinçalı'nın bir kadın dayanışma derneğine maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi. Bunun üzerine Çetinçalı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bin 500 lira yardımda bulundu. Sarıkaya da Çetinçalı'yı affetti, dosya kapandı.

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Serenay Sarıkaya Kadir Çetinçalı’yı bağış şartıyla affetti
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