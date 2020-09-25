Serenay Sarıkaya Kadir Çetinçalı’yı bağış şartıyla affetti

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile iş adamı Ali Koç'un aşk yaşadığı iddiaları bir dönem sosyal medya gündemine oturmuştu. Yorumcu olan Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından Sarıkaya ile Koç'un aşk yaşadığını ileri süren bir mesaj paylaşmıştı. Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.