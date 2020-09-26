Evli ressam Ahmet Güneştekin'in çapkınlık gecesi! Ressam Ahmet Güneştekin fena yakalandı...

Ressam Ahmet Güneştekin'in olaylı gecesi... İki kız babası olan ve Sevin Vural Güneştekin ile evli olan ünlü ressam, 2017 yılında bir psikologla yasak ilişki yaşamaya başlamıştı.
Evli olmasına rağmen bu beraberliğini ulu orta yaşayan Güneştekin, önceki akşam da Şirin Canan isimli başka bir kadınla yakalandı.
Bebek'te bir partiye katılan ikili, çıkışta flaşların patlaması ile şoke oldu. Apar topar geri kaçan ikili, bir süre içeride bekledi.
Ressam önce sevgilisini aracıyla gönderdi, ardından kendisi mekandan ayrıldı.