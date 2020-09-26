Halil Sezai'nin dövdüğü Hüseyin Meriç'ten son dakika açıklaması! "Tamamen sahte görüntüler..."

DHA'nın aktardığı habere göre Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, baltayla fotoğraflarının sızmasından sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avukatı ile birlikte açıklamalarda bulunan Meriç, işe gitmenin, işte durmanın zor olduğunu eve gelirken tedirgin olduğunu anlattı.

Şarkıcı Halil Sezai'nin tutuklanmasıyla sonuçlanan olayda dava dosyasına sunulan yeni görüntüler sunulmuştu. Halil Sezai'nin avukatı tarafından bunulan görüntülende Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.

67 yaşındaki Hüseyin Meriç o görüntülerle ilgili avukatı Serap Başkan Özsan ile birlikte kameralar karşısına geçti.