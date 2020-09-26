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'de sürprizi! yarışmasında ünlü komedyen o soruyu yanıtladı...

Kim Olmak İster yarışma programının bu akşam yayınlanan bölümünde sürprizi dikkat çekti. Programda yarışan Prof. Dr. Ali Şehiroğlu’nun telefon jokeri olarak yayına bağlanan ünlü komedyen keyifli anlar yaşanmasına neden olurken Yılmaz yarışmacının kendisine yönelttiği soruyu doğru yanıtladı. İşte 'deki o anlar…

Giriş Tarihi: 26.9.2020 22:41 Son Güncelleme: 26.9.2020 22:56 ABONE OL
Milyoner'de Cem Yılmaz sürprizi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ünlü komedyen o soruyu yanıtladı...

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam ünlü komedyenin programa telefon jokeri olarak bağlanması seyircileri şoke etti. Sevilen isim , yarışmacı Prof. Dr. Ali Şehiroğlu'nun kararsız kaldığı sesli soruda yardımcı olabilmek adına yayına bağlandı. İşte 'de dikkat çeken o anlar…

MİLYONER'DE CEM YILMAZ SÜRPRİZİ!

Ekranların sevilen programında bu akşam yarışmacı olarak katılan Prof. Dr. Ali Şehiroğlu "Dinlediğiniz "Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat1 adlı eserin bestekarı kimdir? " sesli sorusunda kararsızlığa düşünce telefon jokerini kullanmak istediğini ifade etti.

Milyoner'de Cem Yılmaz sürprizi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ünlü komedyen o soruyu yanıtladı...

Telefon jokerlerinin arasında yer alan isim ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Ünlü komedyen ile aile dostu olduğunu söyleyen yarışmacı Prof. Dr. Ali Şehiroğlu sesli soruda yardımcı olabilmesi adına Cem Yılmaz'ı seçince programda keyifli anlar yaşandı…

Ünlü komedyen Cem Yılmaz telefon jokeri olarak Milyoner'e katıldı

Milyoner'de Cem Yılmaz sürprizi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ünlü komedyen o soruyu yanıtladı...

Dinlediğiniz "Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat" adlı eserin bestekarı kimdir? sorusunun kendisine yöneltilmesi üzerine ünlü komedyen doğru cevabı vererek yarışmacının soruyu geçmesine neden oldu...

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Milyoner'de Cem Yılmaz sürprizi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ünlü komedyen o soruyu yanıtladı...
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