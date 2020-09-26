Milyoner'de Cem Yılmaz sürprizi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ünlü komedyen o soruyu yanıtladı...

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam ünlü komedyenin programa telefon jokeri olarak bağlanması seyircileri şoke etti. Sevilen isim Cem Yılmaz, yarışmacı Prof. Dr. Ali Şehiroğlu'nun kararsız kaldığı sesli soruda yardımcı olabilmek adına yayına bağlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken o anlar…

MİLYONER'DE CEM YILMAZ SÜRPRİZİ!

Ekranların sevilen programında bu akşam yarışmacı olarak katılan Prof. Dr. Ali Şehiroğlu "Dinlediğiniz "Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat1 adlı eserin bestekarı kimdir? " sesli sorusunda kararsızlığa düşünce telefon jokerini kullanmak istediğini ifade etti.