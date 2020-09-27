Balenciaga dijital kampanya görselleriyle sosyal medyada alay konusu oldu! Sefa Doğanay ve Nurgül Yeşilçay böyle poz verdi!

Birçok lüks marka temsilcilerinin gizliden gizliye Türkiye'ye gelip inceleme yaptıklarından koleksiyonları için ilham kaynağı aradıklarından da şüphe etmeye başladım. Hatta gizlice köylerimizde kalıp meydandaki köy kahvesinde oturup köylümün giyim kuşamını inceleyip saatlerce gözlem yapıyor da olabilirler. Markanın son paylaşımından sonra ünlülerimiz arasında da markayı ti'ye alma yarışı başladı. Önce komedyen Sefa Doğanay'dan, ardından da Nurgül Yeşilçay ve Buse Çelik'ten benzer konseptte eğlenceli paylaşımlar geldi. Benim paylaşımım altına gelen binlerce yorum arasından da en ilginç ve komik olanları sizler için seçtim...