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görselleriyle sosyal medyada oldu! ve böyle poz verdi!

Dünyaca ünlü markası , görselleriyle sosyal medyada oldu. , ve Buse Çelik, benzer konseptte kıyafetler giyip eğlenceli pozlar verdi. Ünlü isimlerin paylaştığı bu fotoğraflara ‘ modası… Sonunda tertemiz delirdim kreasyonu’ gibi yorumlar yapıldı. GÜNAYDIN köşe yazarı , bugünkü yazısında dünyaca ünlü moda markası Balenciaga’yı kaleme aldı işte o yazı…

PELİN KAYA PELİN KAYA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 07:11 Son Güncelleme: 27.9.2020 07:53 ABONE OL
Balenciaga dijital kampanya görselleriyle sosyal medyada alay konusu oldu! Sefa Doğanay ve Nurgül Yeşilçay böyle poz verdi!

yine yaptı yapacağını ve haftanın en konuşulan markası olmayı başardı. Her sezon birbirinden tuhaf ve absürt kampanya görselleriyle adından fazlasıyla söz ettiriyor. Köklü tarihiyle dünyasının gelmiş geçmiş en öncü markalarından biri olan Balenciaga'nın kurucusu Cristobal Balenciaga, acaba markasının günümüz dijital kampanyasını görseydi ne derdi diye düşünmeden edemiyorum...

Balenciaga dijital kampanya görselleriyle sosyal medyada alay konusu oldu! Sefa Doğanay ve Nurgül Yeşilçay böyle poz verdi!

Birçok lüks marka temsilcilerinin gizliden gizliye Türkiye'ye gelip inceleme yaptıklarından koleksiyonları için ilham kaynağı aradıklarından da şüphe etmeye başladım. Hatta gizlice köylerimizde kalıp meydandaki köy kahvesinde oturup köylümün giyim kuşamını inceleyip saatlerce gözlem yapıyor da olabilirler. Markanın son paylaşımından sonra ünlülerimiz arasında da markayı ti'ye alma yarışı başladı. Önce komedyen 'dan, ardından da ve Buse Çelik'ten benzer konseptte eğlenceli paylaşımlar geldi. Benim paylaşımım altına gelen binlerce yorum arasından da en ilginç ve komik olanları sizler için seçtim...

Balenciaga dijital kampanya görselleriyle sosyal medyada alay konusu oldu! Sefa Doğanay ve Nurgül Yeşilçay böyle poz verdi!

modası.
Eltiler kol kola.
Çamaşır ipinde uzun süre kalan elbiseler.
Sonunda tertemiz delirdim kreasyonu.
Asmadan gel asmadan, fistan giyer basmadan.
Bu kadın yalan konuşuyor Müge Hanım. (Müge Anlı'ya gönderme)
Eşimin ananesigil köyden bize gelmiştir.
Türk yapımı korku filmi.
Bostan korkuluğu.
Müge Anlı'ya çıkmaya hazırız duruşu.
Müge Anlı'nın aradığı şüpheliler.

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Balenciaga dijital kampanya görselleriyle sosyal medyada alay konusu oldu! Sefa Doğanay ve Nurgül Yeşilçay böyle poz verdi!
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