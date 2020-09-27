Balenciaga dijital kampanya görselleriyle sosyal medyada alay konusu oldu! Sefa Doğanay ve Nurgül Yeşilçay böyle poz verdi!

Balenciaga yine yaptı yapacağını ve haftanın en konuşulan markası olmayı başardı. Her sezon birbirinden tuhaf ve absürt kampanya görselleriyle adından fazlasıyla söz ettiriyor. Köklü tarihiyle moda dünyasının gelmiş geçmiş en öncü markalarından biri olan Balenciaga'nın kurucusu Cristobal Balenciaga, acaba markasının günümüz dijital kampanyasını görseydi ne derdi diye düşünmeden edemiyorum...
Birçok lüks marka temsilcilerinin gizliden gizliye Türkiye'ye gelip inceleme yaptıklarından koleksiyonları için ilham kaynağı aradıklarından da şüphe etmeye başladım. Hatta gizlice köylerimizde kalıp meydandaki köy kahvesinde oturup köylümün giyim kuşamını inceleyip saatlerce gözlem yapıyor da olabilirler. Markanın son paylaşımından sonra ünlülerimiz arasında da markayı ti'ye alma yarışı başladı. Önce komedyen Sefa Doğanay'dan, ardından da Nurgül Yeşilçay ve Buse Çelik'ten benzer konseptte eğlenceli paylaşımlar geldi. Benim paylaşımım altına gelen binlerce yorum arasından da en ilginç ve komik olanları sizler için seçtim...
Gulyabani modası.
Eltiler kol kola.
Çamaşır ipinde uzun süre kalan elbiseler.
Sonunda tertemiz delirdim kreasyonu.
Asmadan gel asmadan, fistan giyer basmadan.
Bu kadın yalan konuşuyor Müge Hanım. (Müge Anlı'ya gönderme)
Eşimin ananesigil köyden bize gelmiştir.
Türk yapımı korku filmi.
Bostan korkuluğu.
Müge Anlı'ya çıkmaya hazırız duruşu.
Müge Anlı'nın aradığı şüpheliler.