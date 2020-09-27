Çağatay Ulusoy’un bıyıklı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisi Duygu Sarışın yeni imajı için bakın ne dedi!

Yeni film çalışması için imaj değişikliğine giden Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından doğum günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Çağatay Ulusoy’un son hali sosyal medya gündeminde ilgi odağı oldu. Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Duygu Sarışın, 30 yaşına giren sevgilisi Çağatay Ulusoy'un bıyıklı yeni imajı soruldu. İşte Duygu Sarışın’ın sevgilisinin yeni imajı hakkındaki düşünceleri…
Giriş Tarihi: 27.9.2020 10:06Son Güncelleme: 27.9.2020 10:07ABONE OL