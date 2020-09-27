Haberler Günaydın Haberleri Çağatay Ulusoy’un bıyıklı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisi Duygu Sarışın yeni imajı için bakın ne dedi!

’un bıyıklı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisi için bakın ne dedi!

Yeni film çalışması için imaj değişikliğine giden , hesabından doğum günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Çağatay Ulusoy’un son hali sosyal medya gündeminde ilgi odağı oldu. Ulusoy'un oyuncu sevgilisi , önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Duygu Sarışın, 30 yaşına giren sevgilisi Çağatay Ulusoy'un bıyıklı soruldu. İşte Duygu Sarışın’ın sevgilisinin yeni imajı hakkındaki düşünceleri…

Giriş Tarihi: 27.9.2020 10:06 Son Güncelleme: 27.9.2020 10:07 ABONE OL
Çağatay Ulusoy’un bıyıklı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisi Duygu Sarışın yeni imajı için bakın ne dedi!

sevgilisi 'un için bakın ne dedi!

Çağatay Ulusoy’un bıyıklı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisi Duygu Sarışın yeni imajı için bakın ne dedi!

'un oyuncu sevgilisi , önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı.

Çağatay Ulusoy’un bıyıklı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisi Duygu Sarışın yeni imajı için bakın ne dedi!

Güzel oyuncuya, 30 yaşına giren sevgilisi 'un bıyıklı soruldu.

Çağatay Ulusoy’un bıyıklı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisi Duygu Sarışın yeni imajı için bakın ne dedi!

Tarzıyla dikkat çeken Sarışın, "Siz beğendiyseniz, ben de beğendim" diye cevap verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çağatay Ulusoy’un bıyıklı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisi Duygu Sarışın yeni imajı için bakın ne dedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA